В Казахстане конец ноября удивит погодными контрастами. Пока одни регионы готовятся к снегу, гололёду и сильному ветру, на юге страны воздух прогреется до +25 градусов. С 24 по 26 ноября практически всю республику накроет неустойчивая погода, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

По прогнозу синоптиков, через территорию Казахстана пройдёт серия северо-западных циклонов. Они принесут дожди и снег, а местами – сильные осадки.

Особенно сложные погодные условия ожидаются 24 ноября на востоке и юго-востоке страны, где прогнозируются сильные осадки. На севере, востоке и в центре Казахстана возможен гололёд. Во многих регионах усилится ветер и опустится туман.

При этом существенного похолодания синоптики не ожидают. Напротив, к 26 ноября на юге и юго-востоке страны дневная температура повысится до +15…+25 градусов.

Где 24 ноября ожидается непогода

Наиболее сильный ветер прогнозируется в Восточно-Казахстанской области и области Абай. Его порывы могут достигать 24–29 метров в секунду. Здесь также ожидаются осадки, местами сильные.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях прогнозируются дождь и снег, туман, гололёд и усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

В Карагандинской области ожидаются осадки, туман и гололёд.

В Жамбылской области возможны сильные дожди в горах и порывы ветра до 23–28 метров в секунду. В Алматинской области и области Жетысу также прогнозируются осадки, местами сильные, туман и ветер до 15–23 метров в секунду.

В Туркестанской области ожидаются дождь, грозы и туман. Ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

На западе страны – в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях – прогнозируются туман и ветер до 15–20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду.

В Актюбинской, Улытауской и Кызылординской областях ожидаются туман и гололёд.

Что ждёт Астану, Алматы и Шымкент до конца ноября

Согласно прогнозу на 21–30 ноября, в Астане ночная температура будет колебаться от −13 до +2 градусов, дневная – от −7 до +6 градусов. В отдельные дни ожидаются дождь и снег, туман и гололёд. Ветер может усиливаться до 15–20 метров в секунду. С 28 по 30 ноября возможны снег и метель.

В Алматы ночью прогнозируется от −2 до +9 градусов, днём – от +1 до +17 градусов. С 24 по 28 ноября ожидаются дожди, в отдельные дни – снег. Возможны туман и гололёд, а 29–30 ноября синоптики прогнозируют похолодание.

В Шымкенте ночная температура составит от −2 до +11 градусов, дневная – от +5 до +22 градусов. Дожди с грозами ожидаются 21 и 23 ноября, а 28–29 ноября возможны дождь и снег. В отдельные дни ветер усилится до 12–20 метров в секунду.

В последние дни ноября погода в Казахстане останется переменчивой: на севере возможны метели, на юге сохранится относительно тёплая погода, а во многих регионах дождь и снег будут сопровождаться сильным ветром и гололёдом.