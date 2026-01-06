Турнир состоится с 8 по 11 января, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Велотрек "Сарыарка" примет сильнейших гонщиков Казахстана, которые вступят в борьбу за национальные титулы и первые рейтинговые очки нового сезона.

Соревнования пройдут среди мужчин, женщин.

Также к участию будут допущены юниоры.