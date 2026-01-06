Зимний чемпионат Казахстана по велоспорту на треке пройдет в Астане
Сегодня, 17:40
Фото: НОК РК
Турнир состоится с 8 по 11 января, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Велотрек "Сарыарка" примет сильнейших гонщиков Казахстана, которые вступят в борьбу за национальные титулы и первые рейтинговые очки нового сезона.
Соревнования пройдут среди мужчин, женщин.
Также к участию будут допущены юниоры.
