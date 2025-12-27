Мощный зимний шторм обрушился на Нью-Йорк, где объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. По данным Национальной метеорологической службы США, в городе ожидается до 13 сантиметров снега и гололёд, а к северу и северо-востоку от мегаполиса — до 28 сантиметров осадков. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в авиации.

По информации сервиса FlightAware, в аэропортах имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарк отменили в общей сложности 886 рейсов. Городские власти призвали жителей отказаться от необязательных поездок и по возможности оставаться дома. Газета The New York Times отмечает, что это самый сильный снегопад в Нью-Йорке за последние три года, пришедшийся на один из самых загруженных туристических уикэндов после Рождества.

Экстремальная погода затронула и другие регионы США. На Западном побережье, в частности в Калифорнии, штормы сопровождаются ливнями, сильным ветром и наводнениями. По данным Los Angeles Times, погибли как минимум три человека. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в ряде районов, включая округа Лос-Анджелес и Сан-Диего.