6 февраля в Италии стартуют зимние Олимпийские игры, в которых сборная Казахстана выступит в 10 видах спорта. Страну представят 36 спортсменов, претендующих на олимпийские медали. Как ранее сообщал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, на подготовку национальной команды к главному зимнему старту четырёхлетия было направлено 13,3 млрд тенге из различных источников бюджета. Корреспондент BAQ.KZ разобралась, насколько эффективно были использованы эти средства и каких результатов Казахстан может ожидать на Олимпиаде.

Как распределялись средства?

Из общего объёма финансирования 585 млн тенге составили средства спортивных федераций, 5,3 млрд тенге были выделены из республиканского бюджета, 6,2 млрд тенге – из местных бюджетов, ещё 1,2 млрд тенге – из Фонда поддержки туризма и спорта.

Кроме того, для подготовки спортсменов министерство привлекло 13 зарубежных тренеров-консультантов высокого уровня из Германии, Нидерландов, Испании, Словении, Польши, России и Беларуси.

На этом фоне главный вопрос остаётся открытым: каких результатов Казахстан сможет добиться на Олимпиаде после такой подготовки?

Экономист: это не критическая нагрузка на бюджет

По словам экономиста и эксперта, финансового консультанта микрофинансовой организации R-Finance Армана Байганова, сумма в 13,3 млрд тенге, безусловно, является нагрузкой на бюджет, однако называть её чрезмерной не стоит.

"Эти средства не осваиваются одномоментно в течение года. Они выделяются поэтапно, в зависимости от реальной необходимости, в том числе на строительство и развитие инфраструктурных объектов. С учётом текущей инфляции и роста цен 13 млрд тенге – не критически большая сумма для государства", – отметил он.

По мнению эксперта, такие инвестиции способны дать импульс развитию зимних видов спорта и положительно отразиться на туристической отрасли.

"Крупные международные соревнования увеличивают туристический поток. Это создаёт возможности для развития малого и среднего бизнеса, особенно в гостиничном и сервисном секторах. А спортивные успехи укрепляют имидж страны", – подчеркнул Байганов.

Что говорят спортивные журналисты?

Спортивный журналист Ерзат Сергaзин считает, что ключевым остаётся вопрос подготовки кадров.

"Сегодня в стране не хватает квалифицированных тренеров, наставников и профессионалов, способных готовить спортсменов высокого уровня. Особенно это касается зимних видов спорта, которые сами по себе являются крайне затратными", – отметил он.

По его словам, развитие зимнего спорта сдерживает отсутствие конкурентной среды.

"Для динамичного развития необходима стабильная и качественная конкуренция. Чтобы быть конкурентоспособными на международном уровне, спортсмены и тренеры должны регулярно проходить подготовку в Европе. К сожалению, несмотря на значительное финансирование хоккея, вопрос получения олимпийской лицензии до сих пор остаётся открытым", – добавил Сергaзин.

Он также подчеркнул, что без развития спортивной инфраструктуры даже значительные финансовые вложения не принесут ощутимого результата.

В то же время журналист отметил, что в этом году определённые ожидания можно связывать с шорт-треком, конькобежным спортом и прыжками с трамплина.

Другой спортивный журналист – Акырыс Сейтказы – считает объём выделенных средств оправданным в рамках олимпийского цикла.

"Говорить о том, что 13,3 млрд тенге – это слишком большие деньги для зимнего спорта, сложно. Зимние виды спорта сами по себе очень дорогие, начиная с инвентаря. Учитывая, что средства выделены на весь олимпийский цикл, эту сумму нельзя назвать чрезмерной", – отметил он.

По его словам, у такого финансирования есть объективные причины.

"Большинство спортсменов по зимним видам спорта проходят подготовку за рубежом. Например, в биатлоне, несмотря на отсутствие серьёзных результатов, существует национальная сборная. Она тренируется в европейских странах, где зима начинается раньше. Учебно-тренировочные сборы, экипировка и транспортные расходы там обходятся недёшево. Аналогичная ситуация и у лыжников", – рассказал Сейтказы.

Он также прогнозирует, что с учётом результатов этапов Кубка мира, чемпионатов мира и чемпионата четырёх континентов Казахстан может рассчитывать как минимум на три медали.

"Пока сложно говорить о высоком общем потенциале в зимних видах спорта. Но я жду медалей от Михаила Шайдорова в фигурном катании, Евгения Кошкина в конькобежном спорте и Дениса Никиши в шорт-треке. Никиша завоевал серебряные медали на двух последних чемпионатах мира и вошёл в историю казахстанского спорта – ранее наши спортсмены не брали медали на дистанции 500 метров в шорт-треке. Однако это Олимпиада, и здесь возможны любые сценарии – как успех, так и отсутствие наград", – отметил он.

При этом журналист признал, что в таких дисциплинах, как фристайл, лыжная акробатика и могул, говорить о медалях пока сложно.

Телеведущий Ерканат Копжасар также выразил надежду на успешное выступление сборной Казахстана.

"После Владимира Смирнова никто из казахстанских спортсменов не выигрывал золото зимних Олимпийских игр. Хочется верить, что в Милане и Кортина-д’Ампеццо нам всё-таки улыбнётся удача. Тем более что средства выделяются, спортивная инфраструктура строится", – сказал он.

Таким образом, зимние Олимпийские игры в Италии станут для Казахстана не только спортивным соревнованием, но и важным тестом эффективности государственной политики и использования бюджетных средств.

Эксперты сходятся во мнении: хотя одна-две медали в краткосрочной перспективе имеют значение, ключевым результатом должны стать развитие инфраструктуры, формирование сильной тренерской школы и создание конкурентной среды. Если выделенные средства будут направлены именно на решение этих системных задач, то нынешняя Олимпиада может стать основой для устойчивых спортивных успехов в будущем.