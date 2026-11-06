Зимняя «омывайка» может оказаться ядом: чем рискуют водители при покупке дешевой жидкости

Незамерзающая жидкость, которая должна помогать водителю сохранять хорошую видимость зимой, сама может стать источником опасности. Недобросовестные производители добавляют в нее метанол — токсичный спирт, пары которого способны проникать прямо в салон автомобиля.

Об опасности предупредили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК. Там отмечают, что метиловый спирт оказывает токсическое воздействие на нервную систему и органы зрения.

Особую опасность представляет то, что вредные вещества могут попадать в салон через систему вентиляции во время использования стеклоомывателя. Вдыхание паров метанола способно вызвать головную боль, головокружение, тошноту и нарушения зрения. При высокой концентрации возможно тяжелое отравление.

При этом определить безопасность жидкости только по внешнему виду или запаху невозможно. Поэтому покупателям советуют обращать внимание не столько на привлекательную цену, сколько на документы и маркировку товара.

Согласно санитарным требованиям Таможенного союза, на упаковке должны быть указаны:

наименование продукции;

сведения об изготовителе;

дата изготовления;

срок и условия хранения;

назначение;

номер партии.

Кроме того, безопасность стеклоомывающей жидкости должно подтверждать свидетельство о государственной регистрации (СГР). Его наличие можно проверить в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации ЕАЭС.

В Комитете рекомендуют покупать незамерзающую жидкость только в официальных торговых точках, проверять маркировку и не брать продукцию, на которую продавец не может предоставить необходимые документы.

Получается, что попытка сэкономить на зимней жидкости может обернуться куда более серьезными последствиями, чем грязное лобовое стекло. Ведь в данном случае речь идет не только о видимости на дороге, но и о здоровье самого водителя и его пассажиров.