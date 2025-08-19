Депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Рахимжанов провёл встречу с жителями села Белоусовка Восточного Казахстана, в ходе которой были подняты ключевые проблемы, касающиеся инфраструктуры, водоснабжения и медицины, передает BAQ.kz.

Одной из наиболее острых тем стала нехватка питьевой воды. В зимний период жители села сообщают, что им приходится топить снег для бытовых нужд. В ответ на это аким села Анатолий Ташниченко пообещал до 1 ноября 2025 года восстановить давление воды.

Сельчане обеспокоены отсутствием дневного стационара для пожилых, нехваткой коек в больнице и ограниченной доступностью медицинских услуг. Дополнительную тревогу вызывает дефицит жизненно необходимых медикаментов.

Строительство нового медицинского корпуса запланировано лишь на 2027 год, что, по мнению жителей, слишком поздно.

Пресс-служба Мажилиса.

Асхат Рахимжанов предложи организовать временный стационар, повысить доступность медицинских услуг в действующей больнице, пересмотреть порядок закупа лекарств для региональных учреждений здравоохранения.

По словам депутата, все обращения и предложения сельчан будут направлены в соответствующие государственные органы. Он заверил, что ход их исполнения будет находиться под его личным контролем.