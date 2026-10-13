Себестоимость тепличных помидоров в Алматы может дойти до 1 400 теңге за кило

Тепличные помидоры в Алматы этой зимой могут обойтись производителям почти вдвое дороже, чем два года назад. Директор тепличного хозяйства Акмарал Мухатова прогнозирует, что в январе и феврале 2027 года себестоимость килограмма томатов дойдет до 1 100–1 400 теңге. Главная причина в электроэнергии, которая для теплиц подорожала почти в два раза.

Об этом Мухатова рассказала на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы.

Себестоимость это то, во что обходится производство килограмма помидоров самому хозяйству, еще до того как они попадут на прилавок. Если она растет, производителям становится все сложнее держать цены.

Свет для помидоров

Электричество, по словам Мухатовой, стало одной из главных статей расходов теплицы. Зимой растениям не хватает солнца, а без света помидоры не растут. Поэтому их досвечивают специальными лампами, которые дают освещенность до 15–18 тысяч люкс. На это уходит очень много электроэнергии.

С апреля 2026 года, по приказу Министерства энергетики от 23 февраля, предприятия с разрешенной мощностью от 5 мегаватт обязали перейти на оптовый рынок электроэнергии. Остаться на прежней розничной схеме им не разрешили, выбора у них не было.

После перехода электричество для тепличного комплекса подорожало почти вдвое.

«В апреле 2026 года мы покупали киловатт-час за 31,5 теңге без НДС. А в мае и июне цена выросла в два раза, до 61 теңге», - рассказала Мухатова.

Дело не только в цене. По словам директора, сама закупка электроэнергии стала сложнее. Раньше хозяйство заключало один договор с энергоснабжающей организацией и на этом все. Теперь приходится подписывать отдельные договоры сразу с несколькими организациями.

Как угадать солнце

Появилась и еще одна трудность. Предприятия, которые покупают электричество на оптовом рынке, должны заранее рассчитать, сколько энергии потратят в ближайшие дни, и заранее за нее заплатить.

Но теплица живет по погоде. Сколько света нужно растениям, зависит от того, сколько солнца было в этот день. В ясный день лампы почти не нужны, в пасмурный без них не обойтись. Раньше агрономы смотрели на датчики, которые измеряют солнечную энергию в теплице, и по ним решали, когда и насколько включать досветку.

«Сейчас мы должны заранее указать, сколько электроэнергии потребим. Но мы не можем точно знать, сколько дней будет солнечных. Прогноз погоды тоже может меняться. Это серьезно усложняет нашу работу», - говорит директор теплицы.

От 9 до 474 теңге за килограмм

В январе и феврале 2025 года себестоимость килограмма томатов в хозяйстве составляла 757 теңге. В те же месяцы 2027 года она, по прогнозу Мухатовой, может вырасти до 1 100–1 400 теңге.

Зимой доля электроэнергии в себестоимости помидоров может дойти до 75%. Раньше на нее приходилось около 35–40%. Директор подчеркнула, что такие расходы ложатся тяжелым бременем на сельхозпредприятия.

Как растут расходы на свет с приближением зимы, Мухатова показала на расчетах своего хозяйства за осень.

В сентябре погода была хорошей и солнца растениям хватало. Электричество в каждом проданном килограмме помидоров обошлось всего в 9 теңге, а продавали их в среднем по 178 теңге.

В октябре дней стало меньше, и расходы на электроэнергию выросли до 122 теңге на килограмм. Цена продажи поднялась до 339 теңге.

В декабре, по расчетам хозяйства, электричество может обойтись уже в 474 теңге на килограмм. Продавать томаты планируют по 853 теңге. Получается, больше половины цены уйдет только на свет.

«Если мы продадим продукцию по 853 теңге, 474 теңге из них уйдут только на электроэнергию. А еще есть зарплата работников, газ, расходы на технологию выращивания. Нужны деньги и на то, чтобы выращивать растения биологическим методом и сохранять качество продукции», - объясняет Мухатова.

По ее словам, когда расходы на электричество доходят до такого уровня, это бьет по всей экономике тепличного производства. Остро проблему хозяйство почувствовало в этом году, после перехода на оптовый рынок электроэнергии.