В Талдыкоргане продолжается судебный процесс по делу об убийстве Шерзата Полата. Во время прений сторон с речью выступила государственный обвинитель Дана Сарсенбай. По её словам, только строгое наказание и судебное решение, вынесенное в рамках закона, способны восстановить справедливость, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Со стороны уполномоченных органов были приняты все меры для объективного и законного рассмотрения уголовного дела. Есть казахская пословица: “Камень тяжёл в том месте, куда он упал”. Мы выступаем от имени государства, и пусть мы не можем облегчить тяжесть этого “камня”, но обязаны компенсировать её справедливым приговором", — отметила она.

Сарсенбай подчеркнула, что это преступление — проявление зла, вышедшего за пределы человеческой морали.

"Это — не просто трагедия одной семьи. Это зло, которое переступило границы человечности. Сегодня общество живёт в тревоге: “А вдруг завтра такое может случиться с моим ребёнком?” И этот страх понятен. Есть ещё одна пословица: “Безнаказанное зло — начало нового преступления”. Поэтому действия подсудимых должны получить справедливую юридическую оценку, и наказание должно быть суровым", — заявила прокурор.

По её мнению, именно такое решение суда укрепит доверие общества к справедливости и станет шагом к предотвращению подобных преступлений в будущем.