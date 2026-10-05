«Значительный потенциал»: Токаев высказался о партнерстве Казахстана и Омана

Президент Касым-Жомарт Токаев провел краткую беседу с Султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом после его прибытия в Астану с государственным визитом, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Встреча лидеров двух стран состоялась в зале прибытия столичного аэропорта. Глава государства поприветствовал Султана Омана и подчеркнул историческое значение его визита для развития казахско-оманских отношений.

– Оман хорошо известен как успешное государство, добившееся значительных результатов в экономическом развитии, а также играющее весьма активную и конструктивную роль в качестве международного посредника. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом не только в своем регионе, но и далеко за его пределами, в том числе в Казахстане. Убежден, что партнерство между нашими странами имеет значительный потенциал, который предстоит в полной мере раскрыть и эффективно реализовать, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид поблагодарил Президента Казахстана за теплый прием. Он выразил уверенность, что предстоящие переговоры будут содержательными и успешными.

В рамках государственного визита запланированы переговоры на высшем уровне и подписание ряда важных документов. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Хайсам бен Тарик Аль Саид примут участие в казахско-оманском бизнес-форуме.

Ранее Глава государства лично встретил Султана Омана в аэропорту Астаны. С момента пересечения государственной границы Казахстана самолет высокого гостя сопровождали истребители Военно-воздушных сил страны.