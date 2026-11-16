Знаешь ПДД – можешь выиграть MacBook: школьников Казахстана приглашают на необычную викторину

Пять вопросов в день, одна попытка и возможность побороться за MacBook – в Казахстане решили превратить изучение правил дорожного движения в интеллектуальную игру. С 16 ноября школьники 2–11 классов смогут проверить свои знания на платформе BilimClass. Заодно им предстоит разобраться, как безопасно вести себя на дороге, во дворе и в общественном транспорте.

Республиканскую викторину запустили казахстанские IT-компании Sergek Group и Bilim Group при экспертной поддержке Комитета административной полиции МВД. Проект охватит школьников из 18 регионов страны и будет доступен на казахском и русском языках.

Организаторы рассчитывают, что игровой формат поможет детям лучше усвоить правила дорожного движения. Ведь одно дело – прочитать инструкцию, и совсем другое – самостоятельно найти правильное решение в конкретной дорожной ситуации.

Пять вопросов каждый день — без права на вторую попытку

Всего участникам подготовили 405 уникальных заданий – по 135 для каждой возрастной группы. Вопросы адаптированы под школьную программу и жизненный опыт детей.

Младшим школьникам предстоит вспомнить основные правила для пешеходов и пассажиров, а также безопасное поведение во дворе. Ученики 5-9 классов проверят знания дорожных знаков, правила езды на велосипеде и поведения в автобусах. Старшеклассникам предложат более сложные дорожные сценарии, вопросы юридической ответственности и основы, которые пригодятся будущим водителям.

При этом пройти всю викторину за один день не получится: новые пять вопросов будут открываться ежедневно. На каждый блок дается только одна попытка. За правильные ответы начисляются баллы, которые формируют общий рейтинг участников.

В Sergek Group считают, что подобные знания — важная часть защиты детей на дорогах.

«За безопасность детей на дороге отвечают прежде всего взрослые – водители, родители, городские службы. Наши камеры помогают дисциплинировать водителей, и это работает. Но защита ребенка складывается из нескольких слоев, и знание базовых правил – один из них», — отметил CEO Sergek Group Евгений Ким.

По его словам, игровые задания и разбор реальных ситуаций помогают детям лучше запоминать правила, чем обычное заучивание теории.

Кто сможет получить MacBook?

Главный призовой фонд – три ноутбука MacBook. Победителей определят по одному в каждой возрастной категории: среди учеников 2–4, 5–9 и 10–11 классов.

Но есть условие: для участия именно в розыгрыше необходимо иметь детскую карту Freedom. При этом сама викторина доступна всем школьникам независимо от наличия карты.

Чтобы присоединиться к игре, достаточно войти в личный аккаунт на платформе BilimClass, открыть раздел Bilim Shyñy, перейти в категорию игр и выбрать баннер «Основы ПДД».

Имена трех победителей объявят 21 декабря в 13:00 в прямом эфире официальных Instagram-аккаунтов Sergek Group и Bilim Group. Счастливчиков выберут с помощью генератора случайных чисел среди участников, правильно ответивших более чем на 80% вопросов.

Результаты также опубликуют на BilimClass. После этого представители школ свяжутся с родителями победителей для вручения подарков.

Сегодня платформой BilimClass пользуются 3,2 млн школьников в 18 регионах Казахстана. Как отмечает генеральный директор Bilim Group Александр Савченко, такой охват позволяет использовать образовательную платформу не только для учебных задач, но и для обсуждения вопросов, важных в повседневной жизни детей.

В итоге у школьников появится дополнительный стимул вспомнить дорожные правила. А у родителей – хороший повод еще раз обсудить с детьми, почему даже знакомая дорога до школы требует внимания.