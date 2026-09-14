Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил группу граждан Кореи.

В Сеуле состоялась церемония награждения орденом «Достық» II степени государственных и общественных деятелей Республики Корея.

Приветствуя участников мероприятия, Глава государства подчеркнул, что казахский и корейский народы издавна связывают прочные узы дружбы.

– Несмотря на то, что наши страны разделены значительными расстояниями, нас сближают взаимное уважение и общие интересы. Корейская экономика успешно развивается, противостоя конкуренции и вызовам. Это стало возможным благодаря трудолюбию народа и усилиям крупного бизнеса. Казахский народ и представители власти с искренним уважением относятся к дружественной Корее. Республика Корея – стратегический партнер Казахстана. Мы рассматриваем Корею как государство, пользующееся высоким авторитетом на международной арене. Наше многогранное сотрудничество укрепляется с каждым годом. Пять лет назад была принята Декларация о расширенном стратегическом партнерстве, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что между двумя государствами налажен тесный политический диалог, крепнет многоплановое сотрудничество.

– Динамично развиваются торгово-экономические отношения. Мы реализуем ряд масштабных проектов в машиностроении, энергетике, металлургии, передовых технологиях и других отраслях. Всемирно известные корейские компании успешно работают в нашей стране. Наши культурные и гуманитарные связи также крепнут, – заявил Президент. В выступлении была особо отмечена важная роль корейской общины Казахстана в укреплении контактов с Кореей. – В настоящее время в Казахстане проживают более ста тысяч представителей корейского народа. Они играют важную роль в экономическом и социально-политическом развитии нашей страны. У нас созданы благоприятные условия для всех этнических групп. Община корё-сарам живет в мире и согласии на казахской земле и вносит значительный вклад в укрепление единства и солидарности. В Казахстане действуют корейские культурные центры. Академический корейский театр в Алматы пользуется признанием и любовью публики. На корейском языке издается газета и выходит специальная радиопередача, – сообщил Касым-Жомарт Токаев. В выступлении была особо отмечена важная роль корейской общины Казахстана в укреплении контактов с Кореей.

– Считаю сегодняшний день очень важным для казахско-корейских отношений. Мною принято решение в рамках этого визита вручить орден «Достық» II степени видным государственным и общественным деятелям Республики Корея. Это знак истинного уважения и искреннего признания казахского народа. Уверен, что вы и в будущем будете вносить значительный вклад в укрепление связей между нашими странами, – обратился к награжденным Президент. Глава государства убежден, что укрепление дружбы Казахстана и Кореи отвечает общим интересам двух народов.

В ходе церемонии ордена «Достық» II степени были удостоены Мэн Сон Гю и Ли Чжэ-кан – депутаты Национального собрания Республики Корея 22-го созыва; Ли Сан Гюн – президент Сеульского киберуниверситета; Сон Ён Хун – профессор Университета иностранных языков Хангук (HUFS), директор Института центральноазиатских исследований; Ким Бу Соп – директор многопрофильной клиники Hyundae General Hospital.