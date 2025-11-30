В Алматы в рамках глобальной кампании "16 дней против насилия" ключевые городские объекты подсвечены тёплым оранжевым светом, передает BAQ.KZ. Среди них телебашня Коктобе, Halyk Bank, Парк Первого Президента, Led-экраны и другие знаковые локации города.

Оранжевый цвет выбран символом тепла, надежды и солидарности. Он подчёркивает важность защиты прав каждого человека и нулевую терпимость к любым проявлениям насилия.

Организаторы акции отмечают, что подсветка служит визуальным напоминанием о проблеме насилия и знаком поддержки тем, кто сталкивается с трудностями, а также помогает привлечь внимание общества к вопросам безопасности и равноправия.