Знаковые объекты Алматы засияли оранжевым в поддержку кампании "16 дней"
Сегодня, 00:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:44Сегодня, 00:44
114
В Алматы в рамках глобальной кампании "16 дней против насилия" ключевые городские объекты подсвечены тёплым оранжевым светом, передает BAQ.KZ. Среди них телебашня Коктобе, Halyk Bank, Парк Первого Президента, Led-экраны и другие знаковые локации города.
Оранжевый цвет выбран символом тепла, надежды и солидарности. Он подчёркивает важность защиты прав каждого человека и нулевую терпимость к любым проявлениям насилия.
Организаторы акции отмечают, что подсветка служит визуальным напоминанием о проблеме насилия и знаком поддержки тем, кто сталкивается с трудностями, а также помогает привлечь внимание общества к вопросам безопасности и равноправия.
Самое читаемое
- Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала бронзу на Grand Slam
- Озвучен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по боксу в Дубае
- На реконструкцию шести вокзалов в Костанайской области выделено 5,3 млрд тенге
- Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки налога
- Власти Гонконга выплатят компенсацию семьям погибших при пожаре