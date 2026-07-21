Знаменитая шахматистка отказалась стать президентом Венгрии

Самая успешная шахматистка в истории, международный гроссмейстер Юдит Полгар отказалась баллотироваться на пост президента Венгрии. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook после того, как премьер-министр страны Петер Мадьяр предложил ей стать кандидатом на высшую государственную должность.

Считаю инициативу выдвинуть меня на пост президента республики величайшей честью в своей жизни, я чрезвычайно благодарна за это. Однако я не готова взять на себя историческую ответственность за объединение нации, — написала Полгар.

Ее заявление последовало после того, как парламентская фракция партии «Тиса» публично выразила готовность поддержать кандидатуру шахматистки. При этом в стране уже звучит критика в связи с тем, что столь важная инициатива не обсуждалась с обществом. Премьер-министр Петер Мадьяр поблагодарил Полгар за ее решение и отметил, что Венгрия рассчитывает на ее участие в общественной жизни и в будущем.

Дорогая Юдит! Спасибо за то, что вы сделали для Венгрии! Думаю, от имени многих миллионов венгров могу сказать: пусть в иной роли, но и в будущем мы рассчитываем на вас! — заявил глава правительства.

С 20 июля полномочия президента Тамаша Шуйока официально прекращены. До избрания нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента Агнеш Форстхоффер. Согласно закону, парламент должен избрать нового президента в течение 30 дней. Ранее представители партии «Тиса» неоднократно выступали за введение прямых президентских выборов. Поэтому не исключено, что следующий президент Венгрии будет занимать должность лишь до принятия новой конституции страны.