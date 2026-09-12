Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы выставили на аукцион. Именно в этом черном шелковом наряде она появилась на вечеринке в Лондоне в 1994 году — всего через несколько часов после того, как ее супруг, тогдашний принц Чарльз, публично признался в супружеской неверности. Эффектный выход Дианы в галерее Serpentine стал одним из самых известных моментов в истории британской королевской семьи.

СМИ позже прозвали наряд «платьем мести». Платье без бретелек было создано греческим дизайнером Кристиной Стамболян. В тот вечер Диана дополнила образ королевскими драгоценностями, черным клатчем и туфлями на каблуке. Аукционный дом Sotheby's рассчитывает продать наряд 9 декабря примерно за 300 тысяч долларов. Это первое появление платья на торгах с 1997 года. Тогда Диана выставила на благотворительный аукцион 79 своих платьев. Вырученные средства направили на благотворительность.

Бывший стилист принцессы Анна Харви рассказывала, что перед благотворительным ужином Диана в последний момент сменила наряд. По ее словам, принцесса хотела «выглядеть на миллион долларов». Глава отдела моды Sotheby's Морган Халими считает, что Диана понимала силу одежды и использовала ее как самостоятельный способ заявить о себе.

«Платье мести» стало символом одного из самых напряженных периодов в жизни принцессы. Интересно, что в начале этого года на аукционе также продали Jaguar XJ40, на котором Диана приехала на ту самую вечеринку. Автомобиль ушел за 66 250 фунтов стерлингов. А в 2023 году другой знаменитый предмет гардероба принцессы — черный свитер с изображением одной черной овцы среди белых — продали на Sotheby's за рекордные 920 тысяч фунтов стерлингов, или около $1,24 млн.