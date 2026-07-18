Знойная жара сохранится в стране 19 июля

Синоптики предупреждают о сильной жаре, грозах, ливнях, граде, шквалистом ветре, пыльных бурях, а также высокой пожарной опасности.

Как сообщает «Казгидромет», в Астане временами пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +35…+36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы с 18 по 20 июля ожидается очень сильная жара до +40…+42 градусов.

В Карагандинской области прогнозируются дожди и грозы, местами порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Днем температура воздуха составит +35…+37 градусов. Сохраняется высокая, а на западе и севере - чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с, днем воздух прогреется до +36…+39 градусов. По области сохраняется высокая, а на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на севере возможны небольшой дождь и гроза, днем в центральной части ожидается пыльная буря. Воздух прогреется до +40…+44 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере и востоке ожидаются дожди с грозами, днем возможны град и шквал. На юго-западе сохраняется высокая, а на крайнем юге — чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области прогнозируются дожди и грозы. На юге и в центре региона ожидается сильная жара до +38…+42 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидаются дожди, грозы, местами град и шквал. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. На западе и востоке сохраняется высокая, а на юге и юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, севере и востоке пройдут дожди с грозами. Днем ожидается усиление ветра до 15–20 м/с.

В Костанайской области прогнозируются дожди и грозы, местами сильные ливни, град и шквал. Ночью и утром возможен туман. В регионе сохраняется высокая, а на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, а на северо-западе - чрезвычайная.

В Восточно-Казахстанской области днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 23 м/с. На юге области прогнозируется очень сильная жара до +41 градуса.

В области Жетісу 19–20 июля в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 23–28 м/с. Днем воздух прогреется до +40…+45 градусов.

В области Абай днем ожидаются дожди, грозы, град и шквал. Скорость ветра местами достигнет 25 м/с. На юге области температура повысится до +41 градуса.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дожди и грозы, местами град и шквал. Ночью и утром возможен туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области прогнозируются дожди и грозы, местами сильные осадки, град и шквал. Порывы ветра могут достигать 23 м/с, ночью и утром местами ожидается туман.

В Алматинской области днем ожидается очень сильная жара до +40…+45 градусов.

В Жамбылской области днем столбики термометров поднимутся до +43…+45 градусов.