В Астане проходит международный форум Digital Bridge 2025, который собрал ведущих экспертов в области технологий, предпринимателей и политиков со всего мира, передает BAQ.kz.

Одним из ключевых спикеров стал основатель Telegram Павел Дуров. В своей речи он подчеркнул, что искусственный интеллект кардинально изменит общество и станет драйвером новой "золотой эры".

По словам Дурова, ИИ несёт в себе не только риски, но и огромный потенциал.

"Он очень сильно поменяет структуру общества. Здесь можно подходить с двух сторон - с точки зрения страха и с точки зрения доверия. Но говоря с лидерами бизнеса, представителями правительства и университетов, я вижу, что надежды и воодушевления сейчас становится больше. Искусственный интеллект, конечно, будет бросать нам большое количество вызовов, но их же можно решать с его помощью", — отметил он.

Дуров подчеркнул, что при правильном подходе человечество может получить уникальные возможности: