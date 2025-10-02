"Золотая эра изобилия": Павел Дуров о том, как ИИ изменит общество
Павел Дуров выступил на форуме Digital Bridge 2025.
В Астане проходит международный форум Digital Bridge 2025, который собрал ведущих экспертов в области технологий, предпринимателей и политиков со всего мира, передает BAQ.kz.
Одним из ключевых спикеров стал основатель Telegram Павел Дуров. В своей речи он подчеркнул, что искусственный интеллект кардинально изменит общество и станет драйвером новой "золотой эры".
По словам Дурова, ИИ несёт в себе не только риски, но и огромный потенциал.
"Он очень сильно поменяет структуру общества. Здесь можно подходить с двух сторон - с точки зрения страха и с точки зрения доверия. Но говоря с лидерами бизнеса, представителями правительства и университетов, я вижу, что надежды и воодушевления сейчас становится больше. Искусственный интеллект, конечно, будет бросать нам большое количество вызовов, но их же можно решать с его помощью", — отметил он.
Дуров подчеркнул, что при правильном подходе человечество может получить уникальные возможности:
"Это будет золотая эра изобилия для всех. Но для этого мы должны работать очень усердно, инвестировать и много размышлять над этим процессом. В ближайшие годы многое будет зависеть от того, насколько мировое сообщество перейдет от слов к действиям.", — сказал основатель Telegram.
