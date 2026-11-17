Золотая фабрика на $600 млн столкнулась с препятствиями в Акмолинской области
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Строительство крупной золотоизвлекательной фабрики в Акмолинской области могло столкнуться с задержкой из-за экологических процедур. Под угрозой оказались сроки реализации проекта международной компании Zijin Mining стоимостью более 600 млн долларов. Ситуацию удалось разрешить после вмешательства прокуратуры, передаёт BAQ.KZ.
Речь идёт о строительстве предприятия, способного перерабатывать до 10 млн тонн руды ежегодно. Проект предполагает привлечение иностранных инвестиций, создание рабочих мест и дополнительные налоговые поступления.
Однако ещё до начала основных строительных работ возникло препятствие. Из-за длительных экологических процедур подготовительный этап могли перенести на апрель 2027 года. Это, в свою очередь, грозило сдвинуть сроки строительства фабрики.
К решению вопроса подключилась прокуратура Акмолинской области.
По её инициативе уполномоченный орган принял решение применить упрощённый порядок экологической оценки без проведения обязательной процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
В прокуратуре подчёркивают, что процедурное препятствие устранено при сохранении экологических требований.
Проект стоимостью более 600 млн долларов удалось избавить от риска задержки, связанной с первоначальным порядком согласований.
При этом строительство фабрики ещё не завершено. Прохождение оставшихся процедур и дальнейшая реализация проекта находятся на контроле прокуратуры области.
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