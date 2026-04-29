«Золотая пятёрка»: Минфин и Нацбанк определили первичных банков-дилеров на рынке ГЦБ

С 4 мая 2026 года в Казахстане начинает работу институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг. Соответствующее решение приняли Министерство финансов и Национальный Банк по итогам мониторингового периода.

По информации Минфина, статус первичных дилеров получили пять банков: Народный Банк Казахстана, Kaspi Bank, ForteBank, Банк ЦентрКредит и Евразийский банк.

В рамках новой системы первичные дилеры обязуются обеспечивать устойчивый спрос на государственные ценные бумаги на первичных аукционах и поддерживать двусторонние котировки по отдельным инструментам на вторичном рынке. Доступ остальных участников рынка к операциям с госбумагами на вторичном рынке сохраняется в полном объёме.

По оценке регуляторов, запуск института повысит ликвидность рынка, сузит спреды и обеспечит более предсказуемое ценообразование по суверенному долгу. Ожидается также расширение базы инвесторов и снижение стоимости заимствований для государства.

Как сообщили в Минфине, отдельным направлением заявлено повышение международной привлекательности казахстанских государственных облигаций и создание предпосылок для их включения в глобальные индексы, в том числе в JPMorgan GBI-EM Global Diversified, один из ключевых ориентиров для институциональных инвесторов на развивающихся рынках.

Минфин и Нацбанк планируют продолжить реализацию мер по развитию внутреннего долгового рынка и повышению эффективности его функционирования.