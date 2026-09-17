«Золотая виза»: что дадут экономике Казахстана 300 тысяч долларов?

Для получения «золотой визы» в Казахстане иностранный инвестор должен вложить не менее 300 тысяч долларов. Однако экономисты отмечают, что эффективность программы нельзя оценивать только по количеству выданных виз или объему поступивших в страну средств. Будут ли инвестиции направлены на создание новых производств и рабочих мест или вложены в ценные бумаги, а затем снова выведены из страны? Корреспондент BAQ.KZ спросил экспертов о возможной пользе и рисках «золотой визы» для экономики страны.

Придут ли инвестиции

По словам экономиста Максата Халыка, «золотая виза» может как привлечь инвестиции в Казахстан, так и не дать ожидаемого эффекта. При этом важно не столько количество иностранцев, участвующих в программе, сколько то, как их капитал будет работать в экономике страны.

«Если инвестор приезжает в Казахстан, открывает бизнес, создает производство и рабочие места, это необходимые нам долгосрочные инвестиции. А если он просто заводит определенную сумму, вкладывает ее в валюту или ценные бумаги, пользуется “золотой визой”, а затем выводит средства из страны, существенной пользы для Казахстана не будет», – говорит экономист.

По его мнению, при оценке результатов программы наряду с объемом инвестиций необходимо учитывать количество открытых предприятий и созданных рабочих мест, объем произведенной продукции, экспортный потенциал и сумму налоговых поступлений в бюджет.

Экономист Алдияр Саматов также отметил, что решающую роль играет то, куда именно будут направлены инвестиции. По его словам, минимальные 300 тысяч долларов, необходимые для получения «золотой визы», можно вложить в уставный капитал действующей или вновь создаваемой компании, а также в ценные бумаги.

«Инвестиции в ценные бумаги поступают в страну как капитал. Однако средства, направленные в уставный капитал, дают больший косвенный эффект. Они позволяют создавать новые рабочие места, закупать оборудование за рубежом и выводить продукцию на экспорт», – отметил эксперт.

Оправдают ли себя налоговые льготы?

По мнению экспертов, эффективность налоговых льгот, которые могут предоставляться инвесторам и членам их семей, также должна быть точно рассчитана.

Максат Халык считает, что здесь следует исходить из простой экономической логики: если государство предоставляет инвестору определенные льготы, оно должно рассчитывать на еще большую экономическую отдачу.

«Если инвестор открывает бизнес в Казахстане, обеспечивает работой 100 человек и вкладывает несколько миллионов долларов, можно говорить, что предоставленные ему льготы окупаются. Но если он выполняет только минимальные требования, а сам и его семья пользуются льготами, необходимо посчитать, насколько это выгодно государству. Нужно задавать вопрос: “От какого объема налогов мы освободили инвестора и какую выгоду взамен получила экономика?”», – говорит он.

По словам Алдияра Саматова, в этом случае следует сравнивать сумму налогов, которую недополучит государство, с выгодой от привлеченных инвестиций.

«Если средства, которые инвестор принес в страну, обеспечивают большую отдачу, чем стоимость предоставленных государством льгот, программа будет выгодна Казахстану. В каждом случае это необходимо оценивать по конкретным экономическим показателям», – отметил экономист.

В какие отрасли должны направляться средства

По мнению Максата Халыка, Казахстану необходимо обращать внимание не только на объем инвестиций, но и на их качество и структуру. Если капитал преимущественно направляется в недвижимость или на покупку уже существующих активов, его мультипликативный эффект для экономики будет ограниченным.

Если же средства вкладываются в обрабатывающую промышленность, IT и искусственный интеллект, агропромышленный комплекс, логистику, туризм и предприятия, ориентированные на экспорт, экономическая отдача может быть значительно выше.

«На протяжении многих лет большая часть инвестиций, привлекаемых в Казахстан, направлялась в сырьевой и горнодобывающий секторы. В результате наша экономика сохранила зависимость от нефти и природных ресурсов. Теперь было бы правильно сделать приоритетом реальный сектор, производство и промышленность, инфраструктуру и выпуск промежуточной продукции. Нужно спрашивать не только: “Сколько денег ты принес?”, но и: “Что эти деньги дали экономике?”», – говорит Максат Халык.

Алдияр Саматов также считает, что инвестиции в производственные проекты дают больший эффект. Такие проекты обеспечивают занятость казахстанцев, способствуют росту заработных плат и усилению конкуренции на внутреннем рынке.

«Если средства вкладываются только в ценные бумаги, значительного косвенного эффекта, кроме самого факта притока капитала в страну, может не быть. А если инвестиции направляются в производство или новые стартапы, польза для экономики будет гораздо выше», – отметил он.

Какие есть риски?

У программы «золотой визы» есть и потенциальные риски. Максат Халык предупредил, что важно не допустить коррупционных рисков и злоупотребления программой.

Во-первых, в Казахстан могут приехать не реальные инвесторы, а люди, заинтересованные прежде всего в получении статуса резидента и налоговых льгот.

Во-вторых, если основная часть инвестиций будет направлена в недвижимость, спрос на жилье может вырасти, что создаст дополнительное давление на цены.

В-третьих, происхождение капитала, поступающего в страну, должно тщательно и прозрачно проверяться.

Алдияр Саматов также отметил важность контроля за законностью происхождения средств инвесторов.

«Если в Казахстан будут завозиться деньги, полученные незаконным путем, впоследствии это может привести к блокировке активов и другим юридическим проблемам. Поэтому уполномоченные государственные органы должны тщательно проверять происхождение средств и убеждаться, что они заработаны законным путем», – говорит эксперт.

Количество виз не показывает результат

По мнению экономистов, оценивать эффективность программы по числу выданных «золотых виз» неправильно. Главный показатель – насколько продуктивно привлеченный капитал работает в экономике страны.

«Даже если будет выдано пять тысяч “золотых виз”, экономика автоматически от этого не выиграет. А если 500 инвесторов откроют предприятия, привезут новые технологии и создадут тысячи рабочих мест, это будет гораздо более значимым результатом. Главная цель “золотой визы” должна заключаться не в том, чтобы дать состоятельным людям возможность жить в Казахстане, а в том, чтобы их капитал работал на экономику страны», – резюмировал Максат Халык.

Напомним, иностранным инвесторам, получившим в Казахстане «золотую визу», могут предоставить налоговые льготы. Они могут касаться индивидуального подоходного налога, предпринимательской деятельности, а также налогов на имущество и землю.