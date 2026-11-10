Золотая жила без разрешения: в области Абай пресекли незаконную добычу золота

Карьер глубиной 15 метров, тысячи кубометров извлечённой породы и повреждённые гектары земли. В Жарминском районе области Абай пресекли деятельность группы, которая, по данным следствия, организовала незаконную добычу золота.

Операцию провёл департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай при координации прокуратуры.

Незаконные работы велись примерно в 10 километрах от посёлка Жангизтобе. Золотосодержащую руду добывали открытым способом, а затем промывали с помощью специального оборудования. При этом разрешительных документов на проведение работ у участников не было.

Во время осмотра территории следователи обнаружили карьер глубиной около 15 метров. Объём незаконно извлечённой горной массы превысил 12 тысяч кубометров. Площадь повреждённого плодородного слоя почвы составила более 4 тысяч квадратных метров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены девять человек, предположительно причастных к незаконной деятельности.

На месте изъяли оборудование для промывки и дробления руды, семь мешков с содержанием золота, два металлоискателя, два погрузчика и экскаватор.

Расследование продолжается.