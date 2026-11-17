Казахстанская велогонщица Анель Ташбай, выигравшая юношеские Олимпийские игры в Дакаре, уже думает о взрослом спорте. В интервью Olympic.kz она рассказала, что ищет профессиональную международную команду, а ее главная мечта это олимпийское золото среди взрослых.

На Играх в Сенегале Ташбай победила в индивидуальной гонке с раздельным стартом, опередив ближайшую соперницу более чем на пять секунд. По ее словам, к этой победе она шла долго.

«В первую очередь долгая и серьёзная подготовка. Мы шли к этому результату не один месяц», – рассказала спортсменка.

Последние месяцы она тренировалась вместе с напарником и, по ее признанию, многому у него научилась. Перед стартом тренер настраивал ее прежде всего психологически.

«Тренер заранее предупреждал меня, что в индивидуальной гонке всё зависит от головы. Все 8,5 километра я должна была ехать одна, наедине со своими мыслями», – вспоминает Анель.

Сама трасса сложной не оказалась, ровные дороги без ям и препятствий. Главным испытанием стала погода.

«Наверное, главной сложностью стала жара, потому что климат в Дакаре сильно отличается от нашего», – отметила велогонщица.

За два дня до победы Ташбай заняла седьмое место в групповой гонке, где первые 20 участниц финишировали с одинаковым временем. Тот старт она считает полезным, он показал ей, что она может бороться на равных с сильными соперницами. Самым волнующим моментом Игр, кроме самой победы, Анель называет ожидание итогового протокола.

«Наверное, больше всего запомню ожидание окончательных результатов после гонки. Эти 30–40 минут были очень волнительными», – призналась она.

Олимпийская победа стала продолжением ее успехов. В 2025 году Ташбай побеждала на юношеских Азиатских играх в Манаме, становилась чемпионкой Азии, а начинала с маунтинбайка, где выигрывала чемпионат Казахстана. Своим главным качеством она считает умение терпеть в самые тяжелые моменты гонки, когда соперницам уже трудно держать темп.

Уже в следующем году Анель предстоит переход во взрослую категорию, и к нему она готовится всерьез.

«Пытаюсь найти профессиональную международную команду, в которой смогла бы выступать со следующего года. Понимаю, что самостоятельно сделать это непросто, поэтому очень рассчитываю на помощь Федерации и тренеров», – рассказала спортсменка.

Ближайшие годы она хочет закрепиться в сильной команде и выступать на престижных многодневных гонках. А главная мечта, по словам Анель, попасть на взрослые Олимпийские игры и выиграть там золото.