Золото дешевеет: что это значит для казахстанцев и резервов страны

Цена золота на мировом рынке снижается, но для казахстанского покупателя это еще не означает, что драгоценный металл обязательно станет заметно дешевле. На внутреннюю стоимость одновременно влияет курс тенге: если национальная валюта ослабевает, эффект от падения мировых котировок может практически исчезнуть.

Почему золото пошло вниз, стоит ли покупать его сейчас и как изменение цены отражается на международных резервах Казахстана – разбирался BAQ.KZ вместе с экономистами.

Что сейчас влияет на цену золота

Экономист, финансовый аналитик R-Finance Арман Байганов отмечает, что на текущую стоимость золота влияет совокупность рыночных показателей. Один из важных факторов – ситуация на рынке труда США.

«Согласно текущим ожиданиям, Федеральная резервная система на одном из ближайших заседаний может повысить базовую ставку. Это один из факторов, который способен повлиять как на нефть, так и на золото. Сейчас стоимость золота снижается», – говорит эксперт.

По его словам, показатели занятости пока также демонстрируют некоторое ухудшение, однако это может быть временным явлением.

«Это может быть временное снижение. В дальнейшем, после определенной коррекции, цена золота может снова пойти вверх», – считает Арман Байганов.

Эксперт добавляет, что дальнейшая динамика золота будет зависеть и от геополитической ситуации.

«Если военные конфликты продолжатся, стоимость золота снова может вырасти. Все будет зависеть от совокупности этих факторов», – отметил он.

Почему в Казахстане золото дешевеет не так, как на мировом рынке

Экономист и финансист Бауыржан Ыскак объясняет, что на стоимость золота внутри Казахстана прежде всего влияют два фактора.

Первый – мировая цена золота в долларах. Второй – курс доллара к тенге.

То есть если золото дешевеет на мировом рынке, это создает давление на внутреннюю цену. Но если одновременно тенге ослабевает к доллару, казахстанский покупатель может почти не почувствовать глобального снижения.

Например, если мировая цена золота упала на 5%, а тенге за тот же период ослаб на 5% к доллару, стоимость золота в тенге может почти не измениться.

Поэтому, подчеркивает Бауыржан Ыскак, при оценке цены золота в Казахстане важно смотреть не только на мировые котировки, но и на валютный курс.

Стоит ли покупать золото сейчас

Эксперты сходятся в одном: решение зависит прежде всего от цели инвестора и срока, на который он вкладывает деньги.

По словам Бауыржана Ыскака, если человек покупает золото как долгосрочный инструмент накопления и диверсификации рисков, краткосрочное снижение цены не обязательно должно его беспокоить.

Другое дело, если золото пришлось продать сразу после снижения стоимости – в таком случае инвестор может зафиксировать убыток.

Есть и еще один фактор – разница между ценой покупки и продажи золота.

«Если человеку срочно понадобятся деньги и ему придется продавать золото по невыгодной цене, это также может привести к потерям», – говорит эксперт.

По его словам, распространенное мнение о том, что «золото никогда не дешевеет», ошибочно.

«Золото – такой же рыночный актив. Его цена может как расти, так и снижаться. Поэтому населению лучше рассматривать золото не как полную альтернативу депозиту или другим финансовым инструментам, а как один из элементов диверсификации сбережений. Размещать все деньги только в одном активе – это риск», – отмечает Бауыржан Ыскак.

Арман Байганов, в свою очередь, считает, что сейчас риски при покупке любых активов остаются повышенными. По его словам, после сильного роста золота коррекция выглядит вполне закономерной.

«Все будет зависеть от политики и решений Федеральной резервной системы», – говорит эксперт.

По его оценке, инфляция в США все еще остается достаточно высокой, и это может сдерживать дальнейший рост золота.

«С учетом возможного повышения базовой ставки я не ожидаю, что в краткосрочной перспективе, то есть примерно в течение ближайшего месяца, золото покажет заметный рост», – считает Арман Байганов.

Еще одним важным показателем он называет ситуацию на американском рынке труда.

Как ставка ФРС и облигации влияют на золото

Экономист Айбар Олжаев отмечает, что одним из ключевых факторов текущего снижения золота является политика Федеральной резервной системы США.

Если ФРС повышает процентную ставку, доходность американских государственных облигаций также растет. В такой ситуации часть инвесторов может начать переводить средства из золота в облигации.

То есть инвесторы фиксируют прибыль по золоту и перераспределяют деньги в долларовые активы, в том числе в казначейские облигации США.

«Сейчас на рынке растет привлекательность американских государственных облигаций – трежерис. Когда новые выпуски облигаций размещаются с более высокой доходностью, интерес инвесторов к ним также повышается», – говорит Айбар Олжаев.

По его словам, переток части капитала из золота в облигации и становится одним из факторов коррекции цены драгоценного металла.

Как снижение золота влияет на резервы Казахстана

Айбар Олжаев отмечает, что изменение стоимости золота напрямую влияет на переоценку международных резервов Казахстана.

При этом речь не идет о сокращении физического объема золота. Международные резервы регулярно пересчитываются по рыночной стоимости, и цена золота отражается в их общей оценке.

«Если цена золота снижается, долларовая стоимость международных резервов Казахстана также уменьшается», – говорит эксперт.

Он приводит условный пример: если сегодня стоимость золота в составе резервов оценивается примерно в 53 млрд долларов, то при снижении мировых котировок она может быть пересчитана, например, до 52 млрд долларов.

То есть колебания цены золота меняют общую стоимость международных резервов. Если золото дорожает, резервная оценка, наоборот, растет.

По словам Айбара Олжаева, доля монетарного золота в международных резервах Казахстана сейчас превышает 70%. Поэтому глобальная цена золота остается одним из ключевых факторов их переоценки.

Что это значит для экономики Казахстана

Бауыржан Ыскак предлагает рассматривать влияние снижения цены золота на Казахстан по трем основным направлениям.

Первое – международные резервы Национального банка.

Поскольку значительную часть резервов составляет золото, падение мировых котировок может снизить их рыночную стоимость в долларовом выражении.

Однако, подчеркивает эксперт, это не означает автоматической потери денег.

«Если Национальный банк не продает золото, то в большинстве случаев речь идет лишь об эффекте переоценки», – отмечает он.

Второе направление – золотодобывающие компании.

Снижение цены золота может уменьшить их экспортную выручку. Если низкие цены сохранятся надолго, это способно оказать давление на прибыльность предприятий и их инвестиционные планы.

Третье направление – финансовый рынок.

Инвестиционные инструменты, связанные с золотом, могут временно стать менее привлекательными для части инвесторов.

При этом эксперт подчеркивает, что падение цены золота само по себе не означает серьезного кризиса для экономики Казахстана.

Его влияние необходимо оценивать вместе с динамикой цен на нефть, курсом тенге, инфляцией, процентными ставками и общей ситуацией в мировой экономике.

Что будет с золотом в долгосрочной перспективе

Арман Байганов считает, что в дальнейшем золото может уже не расти такими же быстрыми темпами, как раньше. Однако его роль как альтернативного защитного актива сохранится.

Эксперт обращает внимание на постепенное снижение покупательной способности доллара. В этом смысле золото продолжает рассматриваться как один из альтернативных активов.

«Оно останется инструментом защиты от геополитических рисков. Золото по-прежнему занимает важное место в мировых резервах. Когда усиливаются торговые войны, меняется тарифная политика и растет геополитическая неопределенность, спрос на золото может сохраняться. Оно останется одним из инструментов защиты от финансовых и геополитических рисков», – говорит эксперт.

Айбар Олжаев также считает, что Казахстану не стоит чрезмерно беспокоиться из-за краткосрочного снижения цены золота.

В стране есть собственная добыча и аффинаж драгоценного металла. Золотодобывающие компании перерабатывают металл и передают его государству.

«Поэтому для Казахстана снижение цены золота действительно может отражаться на переоценке резервов, но это не означает, что физический объем наших золотых запасов сокращается», – отмечает он.

Эксперт добавляет, что при необходимости физический объем золотых резервов может увеличиваться.

По его словам, для Казахстана важнее всего следить не только за краткосрочными колебаниями цены золота, но и за общей динамикой международных резервов и мирового рынка драгоценных металлов.