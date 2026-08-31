Золото дешевеет на фоне роста ожиданий повышения ставки в США. Давление усилили жесткие заявления главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша и новый виток конфликта между США и Ираном, который вновь подогрел опасения по поводу инфляции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

К 08:35 по Гринвичу спотовая цена золота снизилась на 0,4% и составила 4436,04 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов металл опускался до минимального уровня с 19 августа.

Декабрьские фьючерсы на золото в США потеряли 1% и торговались около 4486,40 доллара за унцию.

Еще в пятницу золото подешевело более чем на 3%. Это стало крупнейшим однодневным падением с 10 июня.

Рынок все сильнее ждет повышения ставки

Главным фактором стало выступление Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Глава ФРС заявил, что регулятору придется действовать, если у властей не будет уверенности в возвращении инфляции к целевым 2%.

После этих слов ожидания рынка заметно изменились. По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре выросла до 60%. До выступления Уорша она составляла примерно 36%.

Рост ставок обычно оказывает давление на золото, поскольку металл сам по себе не приносит процентного дохода и становится менее привлекательным на фоне более высокой доходности других активов.

Дополнительное давление пришло с нефтяного рынка. В понедельник нефть дорожала почти на 2% после новой атаки США на иранский остров в Ормузском проливе и ответных действий Тегерана.

Рост стоимости нефти усиливает опасения по поводу инфляции, а значит, дает ФРС больше оснований сохранять жесткий курс.

Старший аналитик ActivTrades Рикардо Эванжелиста отметил, что золото остается под давлением после выступления Уорша, а новая напряженность между США и Ираном повышает вероятность роста ставок до конца года.

Несмотря на падение, август остается сильным месяцем

Даже после нынешнего снижения золото прибавляет более 10% за август. Если эта динамика сохранится, месяц станет для металла лучшим с января.

На прошлой неделе цена поднималась до 4696,18 доллара за унцию, максимума более чем за три месяца.

Рост тогда поддержало решение Министерства финансов США вдвое увеличить объем операций по выкупу долгосрочных облигаций для поддержки ликвидности. Это усилило опасения по поводу ослабления валют и вновь повысило интерес к золоту.

По оценке Эванжелисты, возвращение цены выше 4600 долларов за унцию потребует слабых данных по рынку труда США и ослабления напряженности в Персидском заливе. Это могло бы снизить доходность американских облигаций и ослабить доллар.

На этой неделе инвесторы будут следить за отчетом ADP по занятости и официальными данными по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

Серебро растет, платина и палладий дешевеют

На рынке других драгоценных металлов динамика разошлась.

Серебро подорожало на 1% до 66,99 доллара за унцию. За месяц металл прибавляет более 16% и идет к лучшему результату с января.

Платина снизилась на 1,1% до 1799,89 доллара за унцию.

Палладий потерял 1,3% и торговался около 1403,92 доллара. Несмотря на снижение в понедельник, оба металла могут завершить август с самым сильным месячным ростом с декабря.