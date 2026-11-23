Золото и бронза в одном весе: казахстанские дзюдоисты завершили ЧМ с двумя медалями
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Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров в Ташкенте завершился для сборной Казахстана двумя наградами. Обе завоеваны в одной весовой категории – до 100 кг.
Главным героем первенства стал Санжар Еруланулы, поднявшийся на высшую ступень пьедестала в весе до 100 кг. Бронзовую награду в этой же категории завоевал Аскар Биржанов.
Еще один казахстанец, Адильжан Жаудинов, остановился в шаге от медали. Выступая в категории свыше 100 кг, он уступил в поединке за третье место и занял итоговую пятую строчку.
Последним испытанием чемпионата стали смешанные командные соревнования. В первом раунде Казахстан встретился с Японией, однако завершить турнир на победной ноте не удалось: наша команда уступила со счетом 0:4.
По итогам мирового первенства сборная Казахстана расположилась на седьмом месте в командном зачете.
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