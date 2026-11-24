Золото и серебро вновь дешевеют на мировом рынке
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
После кратковременного восстановления цен на драгоценные металлы мировые рынки вновь пошли вниз. Во вторник, 24 ноября, подешевели золото, серебро, платина и палладий. Инвесторы ждут новых данных об инфляции в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по процентной ставке, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Сколько стоят драгоценные металлы
По состоянию на 11:35 по времени Астаны цены на мировом рынке изменились следующим образом:
-
золото – 3 619,95 доллара за тройскую унцию (−0,3%);
-
серебро – 42,23 доллара (−1,9%);
-
платина – 1 288,75 доллара (−2,7%);
-
палладий – 882,35 доллара (−1,2%).
Американские фьючерсы на золото также подешевели – на 0,9%, до 3 619 долларов за унцию.
Почему дешевеет золото
На прошлой неделе золото потеряло около 9% стоимости, показав самое резкое недельное снижение за восемь месяцев. В пятницу, 20 ноября, его цена опустилась до минимального уровня с сентября 2025 года.
Одной из причин падения стала распродажа акций технологических компаний. На фоне биржевых потерь инвесторы продавали драгоценные металлы, чтобы покрыть убытки и высвободить денежные средства.
Дополнительное давление на рынок оказывают ожидания повышения процентной ставки в США. Чем выше ставки, тем привлекательнее для инвесторов становятся активы, приносящие процентный доход, в отличие от золота.
В понедельник, 23 ноября, цены на золото и серебро начали восстанавливаться, однако во вторник вновь продемонстрировали снижение.
Теперь внимание инвесторов приковано к публикации американского индекса расходов на личное потребление (PCE), которая запланирована на 25 ноября. Этот показатель является одним из ключевых ориентиров для Федеральной резервной системы при оценке инфляции.
Самое читаемое
- После жалоб жителей аким Жамбылской области поручил привести в порядок улицы Тараза
- Цены на новое жильё в Казахстане: где квадратный метр стоит дешевле
- 18 законов приняты, 38 на рассмотрении: Председатель Курултая доложил Президенту о работе депутатов
- Казахстанская Integra заключила новые соглашения с китайскими партнерами: в центре внимания инфраструктурные проекты
- От Кызылорды до Жезказгана: завершено обновление одной из важных трасс страны