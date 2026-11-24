После кратковременного восстановления цен на драгоценные металлы мировые рынки вновь пошли вниз. Во вторник, 24 ноября, подешевели золото, серебро, платина и палладий. Инвесторы ждут новых данных об инфляции в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по процентной ставке, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Сколько стоят драгоценные металлы

По состоянию на 11:35 по времени Астаны цены на мировом рынке изменились следующим образом:

золото – 3 619,95 доллара за тройскую унцию (−0,3%);

серебро – 42,23 доллара (−1,9%);

платина – 1 288,75 доллара (−2,7%);

палладий – 882,35 доллара (−1,2%).

Американские фьючерсы на золото также подешевели – на 0,9%, до 3 619 долларов за унцию.

Почему дешевеет золото

На прошлой неделе золото потеряло около 9% стоимости, показав самое резкое недельное снижение за восемь месяцев. В пятницу, 20 ноября, его цена опустилась до минимального уровня с сентября 2025 года.

Одной из причин падения стала распродажа акций технологических компаний. На фоне биржевых потерь инвесторы продавали драгоценные металлы, чтобы покрыть убытки и высвободить денежные средства.

Дополнительное давление на рынок оказывают ожидания повышения процентной ставки в США. Чем выше ставки, тем привлекательнее для инвесторов становятся активы, приносящие процентный доход, в отличие от золота.

В понедельник, 23 ноября, цены на золото и серебро начали восстанавливаться, однако во вторник вновь продемонстрировали снижение.

Теперь внимание инвесторов приковано к публикации американского индекса расходов на личное потребление (PCE), которая запланирована на 25 ноября. Этот показатель является одним из ключевых ориентиров для Федеральной резервной системы при оценке инфляции.