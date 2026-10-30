Золото на 15 млн теңге похитили в Жанаозене: подозреваемому всего 19 лет
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В Жанаозене раскрывают кражу золотых украшений с бриллиантами на 15 млн теңге. По подозрению задержали 19-летнего парня, который, по данным полиции, успел продать похищенное.
Кража произошла 10 октября в торговом центре. Молодой человек, предположительно, незаконно проник в ювелирный отдел на втором этаже и вынес 24 пары золотых серег с бриллиантами и 24 золотых кольца.
Пропажу обнаружили после просмотра записей камер видеонаблюдения.
15 октября сотрудники полиции задержали подозреваемого. По информации Департамента полиции Мангистауской области, молодой человек признался в краже и сообщил, что продал украшения.
Сейчас полицейские разыскивают похищенные ювелирные изделия. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Накануне мы рассказывали о похожем случае в Усть-Каменогорске. Там из ювелирного салона исчезла целая подставка с золотыми украшениями, включая изделия с бриллиантами, на 2,7 млн теңге. Подозреваемым оказался 25-летний житель города. Часть похищенного он, по версии полиции, сдал в ломбард, остальные украшения удалось изъять.
В обоих случаях подозреваемых задержали, но судьба похищенного золота оказалась разной. В Усть-Каменогорске часть изделий вернули, а в Жанаозене их поиски продолжаются.
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