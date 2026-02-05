К концу 2025 года мировой рынок золота продемонстрировал не просто рост показателей, а переход в качественно новую фазу. Спрос на металл усилился на фоне глобальной неопределенности, при этом ключевую роль стали играть институциональные участники. Об этом корреспонденту BAQ.KZ рассказал эксперт портала EconomyKZ.org Султан Валиханов.

По словам аналитика, достигнутые объемы отражают не краткосрочную спекулятивную волну, а глубинные структурные сдвиги. Совокупный мировой спрос, включая внебиржевые сделки, обновил исторический максимум, что ранее рассматривалось лишь как теоретический сценарий.

– К концу 2025 года мировой рынок золота достиг уровня, о котором раньше говорили только в теории. Совокупный спрос на золото, включая внебиржевые операции, составил 5 002 тонны. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Предыдущие рекорды выглядят гораздо слабее не только по цифрам, но и по структуре спроса, – отметил Султан Валиханов.

Рекордный спрос сопровождался резкой ценовой динамикой, которая в течение короткого времени несколько раз меняла направление. При этом, несмотря на коррекции, общий тренд с начала года остался положительным.

– В конце января цена унции золота превысила 5 000 долларов, затем поднялась примерно до 5 600 долларов, после чего последовала резкая коррекция. К концу недели цена закрылась на уровне 4 982 доллара. Несмотря на коррекцию, недельный рост остался положительным - около 0,7%. С начала года золото подорожало примерно на 14%, – пояснил эксперт.

Он также подчеркивает, что куда более важные изменения произошли на стороне покупателей. Если раньше рынок во многом балансировался за счет ювелирного сектора, то теперь структура спроса сместилась в сторону инвесторов и государственных институтов.

– В 2025 году основными опорами рынка стали инвесторы и центральные банки. При этом ювелирный сектор, который раньше смягчал ценовые колебания, начал ослабевать, – заявил он.

Инвестиционная активность сохранялась на протяжении всего года и перешла в начало 2026-го, хотя и с меньшей интенсивностью. Это подтверждают как притоки в золотые ETF, так и позиции на срочном рынке.

– В течение всего 2025 года инвесторы стабильно направляли средства в золотые ETF. В начале 2026 года этот процесс не остановился, но заметно замедлился. Потоки капитала сохраняются, однако рынок деривативов указывает на рост осторожности, – сообщил аналитик EconomyKZ.org.

Отдельного внимания, по словам эксперта, заслуживает поведение центральных банков, чья стратегия не зависит от краткосрочных колебаний цен. Их покупки формируют для рынка долгосрочную опору и снижают риски резкого обвала.

– Центральные банки не ориентируются на недельные ценовые колебания и не меняют стратегию из-за коррекций. Поэтому резкое снижение цен пока не выглядит началом глубокого падения, – считает Валиханов.

На фоне этого ювелирный сегмент, напротив, утратил прежнюю стабилизирующую функцию. Высокие цены сделали золото менее доступным для конечного потребителя, что усилило волатильность рынка.

В региональном разрезе аналитик выделяет Китай, где спрос особенно быстро реагирует на ценовые коррекции. Активность китайских инвесторов в отдельные периоды даже превышала аналогичные показатели в США, что дополнительно усиливало краткосрочные колебания цен.

Дополнительное влияние на рынок продолжают оказывать макроэкономические факторы, прежде всего политика ФРС США и динамика доллара. Эти сигналы формируют ожидания инвесторов и усиливают нервозность торгов.

Завершая анализ, эксперт отмечает, что золото перестало быть пассивным защитным активом. Сегодня оно все чаще выступает индикатором глобальных рисков и неопределенности, из-за чего рынок движется не плавно, а резкими импульсами.