После стремительного подъёма до исторического максимума в $4380 за унцию цены на золото рухнули на 5% — это самое большое падение с 2020 года, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Frank Media. Вслед за ним подешевели и другие драгоценные металлы: серебро — почти на 7%, платина — на 6%.

По данным Financial Times, во вторник, 21 октября, унция золота торговалась уже по $4118. Резкое снижение стало неожиданным после нескольких недель роста, когда цены взлетели более чем на тысячу долларов. Как отмечают Reuters и The Wall Street Journal, инвесторы начали активно продавать золото, чтобы зафиксировать прибыль. На рынок повлияли укрепление доллара, улучшение настроений на фондовых площадках и завершение сезона покупок золота в Индии после фестиваля Дивали.

Эксперты считают, что рынок просто перегрелся. Несмотря на падение, с начала года золото всё же подорожало почти на 60% благодаря высокому спросу и рекордным вливаниям в золотые фонды.