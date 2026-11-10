Золото с преимуществом: казахстанка стала чемпионкой юношеской Олимпиады в Дакаре

Казахстанская велогонщица Анель Ташбай принесла сборной страны ещё одну золотую награду на юношеских Олимпийских играх в Сенегале. В индивидуальной гонке с раздельным стартом наша спортсменка оказалась быстрее соперниц из Словакии и России, показав результат, который вывел её на высшую ступень пьедестала.

Ташбай преодолела дистанцию за 11 минут 32,57 секунды. Ближайшая преследовательница, представительница Словакии Каролина Гайдукова, финишировала с результатом 11 минут 37,62 секунды. Третье место заняла россиянка Ангелина Новолодская, показавшая время 11 минут 43,65 секунды.

Таким образом, казахстанская спортсменка опередила серебряного призёра более чем на пять секунд.

Для сборной Казахстана эта награда стала уже третьей на соревнованиях в Дакаре. Ранее золотую медаль завоевала дзюдоистка Фатима Супыгалиева, а триатлет Рамазан Айгенов пополнил копилку команды бронзовой наградой.