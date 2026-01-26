По итогам 2025 года наибольшую доходность среди основных инвестиционных инструментов продемонстрировало золото. Об этом сообщил экономист и финансовый советник компании "R-Finance" Арман Байганов, представив сравнительный анализ рынка, передает BAQ.KZ.

Согласно исследованию, золото стало лидером по доходности, показав рост на уровне 63% годовых. По словам эксперта, такой результат был обусловлен смягчением монетарной политики крупнейшими центральными банками мира, а также сохраняющейся геополитической напряжённостью, включая торговые войны и международные конфликты. При этом отмечается, что золото относится к инструментам с высоким уровнем риска.

"Акции казахстанских компаний, входящие в индекс KASE, продемонстрировали положительную динамику и обеспечили доходность на уровне 25% годовых, также относясь к категории высокорисковых инвестиций. Более стабильные показатели были зафиксированы в сегменте облигаций - их доходность составила 20-23% годовых. Этот инструмент характеризуется низким уровнем риска и более прогнозируемыми финансовыми результатами. Банковские депозиты обеспечили доходность в диапазоне 14-17% годовых, оставаясь одним из наиболее консервативных и низкорисковых способов сохранения капитала", – отметил Арман Байганов.

Стоит отметить, доходность недвижимости по итогам года оценивается примерно в 15% годовых. Как отмечает эксперт, данный показатель приведён без учёта доходов от аренды, а сам рынок остаётся чувствительным к общему состоянию экономики и подвержен колебаниям.