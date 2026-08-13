Золото в Казахстане дорожает шестой день подряд
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Учётная цена золота в Казахстане достигла 66 004,73 тенге за грамм, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный банк.
Металл дорожает шестой торговый день подряд. 6 августа грамм стоил 62 787,45 тенге, то есть за неделю с небольшим цена прибавила 5,1%.
Подтолкнули котировки мировые рынки. По данным Bloomberg, спотовое золото держится около 4 400 долларов за унцию и в ходе торгов ненадолго обновило десятинедельный максимум.
Причина в американской статистике. Потребительские цены в США выросли в июле всего на 0,1%, а неделей ранее вышел слабый отчёт по рынку труда. Инвесторы решили, что Федеральная резервная система не станет повышать ставку в сентябре, и это сыграло в пользу золота, которое процентного дохода не приносит.
Золото снова обретает опору, если данные по США и дальше будут указывать на замедление роста и сдержанную инфляцию, а ожидания повышения ставки ФРС останутся под контролем, золото может подорожать ещё - отметил стратег Oversea-Chinese Banking Corp Кристофер Вонг.
Поддержку рынку дают центральные банки, наращивающие покупки золота, в первую очередь китайский регулятор.
Что будет дальше, во многом зависит от Ближнего Востока. Любое обострение вернёт высокие цены на энергоносители, а нефть уже идёт к недельному росту на фоне переговоров США и Ирана об открытии Ормузского пролива.
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