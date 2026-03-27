Мировые цены на золото 27 марта демонстрируют рост, превысив отметку $4 400 за тройскую унцию, передаеет корреспондент BAQ.KZ.

По данным Reuters, спотовая цена золота выросла до $4 433 за унцию, а фьючерсы на золото в США достигли около $4 428 за унцию.

Рост котировок связан с ослаблением доллара и интересом инвесторов к защитным активам. При этом золото остаётся под давлением из-за ожиданий сохранения высоких процентных ставок, что снижает привлекательность металла как бездоходного актива.

Аналитики отмечают, что несмотря на текущий рост, золото может завершить уже четвёртую неделю подряд снижением. С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке металл потерял около 1–2% за неделю и остаётся волатильным.

Ранее в марте цены на золото значительно колебались на фоне геополитической напряжённости и укрепления доллара. В отдельные дни стоимость опускалась ниже $4 400 за унцию, а ранее превышала $5 000, отражая нестабильность глобальных рынков.

Эксперты подчёркивают, что дальнейшая динамика золота будет зависеть от политики центральных банков и ситуации на Ближнем Востоке: усиление конфликта традиционно поддерживает спрос на защитные активы, тогда как рост ставок оказывает давление на цены.