Мировые цены на золото и серебро в понедельник резко выросли, достигнув новых исторических максимумов. Причиной стал рост спроса на защитные активы после резких заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести дополнительные торговые тарифы против европейских стран, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

По данным Reuters, спотовая цена на золото подскочила на 1,6% и достигла 4 666,65 доллара за унцию к 07:39 по Гринвичу, а ранее в ходе торгов был зафиксирован абсолютный рекорд — 4 689,39 доллара.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 1,7%, до 4 671,40 доллара за унцию.

Поводом для роста цен стала субботняя речь Дональда Трампа, в которой он заявил о намерении вводить "нарастающие тарифы" против европейских союзников до тех пор, пока США не получат возможность приобрести Гренландию. Это заявление обострило и без того напряжённые отношения вокруг статуса арктического острова, находящегося под контролем Дании.

В ответ дипломаты Европейского союза сообщили, что послы ЕС уже обсуждают возможные ответные меры на случай реализации торговых ограничений со стороны США.

"Геополитическая напряжённость дала быкам на рынке золота ещё один весомый аргумент для роста", — отметил старший аналитик StoneX Мэтт Симпсон.

По его словам, включение тарифной риторики в конфликт вокруг Гренландии усиливает опасения инвесторов относительно будущего трансатлантических союзов и стабильности НАТО.