  • 26 Октября, 00:21

"Золото за Казахстан!" Боец Санжар Картай победил на юношеских Азиатских играх в Бахрейне

Фото: НОК РК

На юношеских Азиатских играх в столице Бахрейна — Манаме — Санжар Картай завоевал золотую медаль в соревнованиях по ММА (смешанные боевые искусства), передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. Выступая в весовой категории до 65 килограммов, Санжар уверенно прошёл все этапы турнира и в финальном поединке одолел Султанахмеда Султанахмедова, представлявшего страну-хозяйку — Бахрейн.

Эта награда стала вторым золотом Казахстана в ММА на нынешних Играх. Ранее первое место в категории до 50 кг завоевала Амелина Бакиева, подтвердив высокий уровень подготовки юных казахстанских бойцов.

