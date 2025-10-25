"Золото за Казахстан!" Боец Санжар Картай победил на юношеских Азиатских играх в Бахрейне
Вчера, 23:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:47Вчера, 23:47
113Фото: НОК РК
На юношеских Азиатских играх в столице Бахрейна — Манаме — Санжар Картай завоевал золотую медаль в соревнованиях по ММА (смешанные боевые искусства), передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. Выступая в весовой категории до 65 килограммов, Санжар уверенно прошёл все этапы турнира и в финальном поединке одолел Султанахмеда Султанахмедова, представлявшего страну-хозяйку — Бахрейн.
Эта награда стала вторым золотом Казахстана в ММА на нынешних Играх. Ранее первое место в категории до 50 кг завоевала Амелина Бакиева, подтвердив высокий уровень подготовки юных казахстанских бойцов.
Самое читаемое
- В День Республики в Астане пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка
- Акимат незаконно взял 145 млн тенге с инвестора в Костанайской области
- В Восточном Казахстане строится новая туристическая зона отдыха в рамках проекта "Ауыл аманаты"
- Алматинская область впервые увидит световое шоу дронов
- Это признание труда всех гидрогеологов Казахстана – лауреат Госпремии имени аль-Фараби