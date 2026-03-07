"Золото" завоевал Казахстан по фристайл-акробатике на этапе Кубка Европы
Награду стране принес Асылхан Асан.
Сегодня 2026, 22:32
45Фото: НОК РК
Команда Казахстана по фристайл-акробатике отметилась золотой медалью на этапе Кубка Европы в Айроло (Швейцария), передает BAQ.KZ.
Казахстанец выиграл индивидуальные соревнования среди мужчин.
Асылхан Асан получил от судей 99.84 балла, что и стало победным результатом.
Второе место занял Роман Бондарчук (Украина) - 99.45. Замкнул тройку лучших Эллиот Примо (Канада) - 93.76.
