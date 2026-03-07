  • Главная
Награду стране принес Асылхан Асан.

Фото: НОК РК

Команда Казахстана по фристайл-акробатике отметилась золотой медалью на этапе Кубка Европы в Айроло (Швейцария), передает BAQ.KZ.

Казахстанец выиграл индивидуальные соревнования среди мужчин.

Асылхан Асан получил от судей 99.84 балла, что и стало победным результатом.

Второе место занял Роман Бондарчук (Украина) - 99.45. Замкнул тройку лучших Эллиот Примо (Канада) - 93.76.

