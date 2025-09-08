"Золотое зерно" обернулось тюрьмой для костанайца
11 миллионов под урожай.
В Костанайском межрайонном суде вынесен приговор по резонансному делу о крупном мошенничестве, передает BAQ.KZ.
Подсудимый, гражданин Б., обещал пострадавшим быструю прибыль от закупа зерна, а в итоге — оставил их с кредитами на миллионы тенге.
Как установил суд, с сентября по ноябрь 2023 года мужчина умышленно вводил в заблуждение троих человек. Он уверял, что вложения в сельхозпродукцию якобы принесут "удвоение прибыли", и убедил своих жертв оформить банковские кредиты. Общая сумма, которую ему удалось получить под этот обманчивый предлог, составила 11 600 000 тенге.
На судебном процессе Б. признал вину и раскаялся. Потерпевшие потребовали строгого наказания и полного возмещения ущерба. Прокуратура ходатайствовала о реальном лишении свободы с применением амнистии.
Суд учёл признание вины и чистосердечное раскаяние как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств не выявлено. Первоначально Б. был приговорён к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с пятилетним запретом на работу в госсекторе и финансовых структурах. Однако по Закону "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" срок был сокращён до 2 лет и 9 месяцев. Отбывать наказание он будет в учреждении средней безопасности. Все гражданские иски пострадавших удовлетворены в полном объёме.
Приговор пока не вступил в законную силу.
