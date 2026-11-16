Золотой бросок и два серебра: Казахстан завоевал три медали на Гран-при в Загребе

Одна золотая и две серебряные награды — с таким результатом сборная Казахстана завершила выступление на турнире серии Гран-при по дзюдо в хорватском Загребе. Главным героем соревнований стал Нурканат Серикбаев, которому удалось подняться на высшую ступень пьедестала.

Казахстанец стал победителем в весовой категории до 66 килограммов. Еще две медали сборной принесли Галия Тынбаева и Аман Бакытжан.

Тынбаева завоевала серебро в категории до 48 килограммов, а Бакытжан занял второе место в весе до 60 килограммов.

В шаге от пьедестала остановились еще двое представителей Казахстана. Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) и Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг) завершили соревнования на пятых местах.

Таким образом, казахстанская команда увезла из Хорватии три награды, подтвердив свое присутствие среди призеров международного турнира.