Золотой бросок и два серебра: Казахстан завоевал три медали на Гран-при в Загребе
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Одна золотая и две серебряные награды — с таким результатом сборная Казахстана завершила выступление на турнире серии Гран-при по дзюдо в хорватском Загребе. Главным героем соревнований стал Нурканат Серикбаев, которому удалось подняться на высшую ступень пьедестала.
Казахстанец стал победителем в весовой категории до 66 килограммов. Еще две медали сборной принесли Галия Тынбаева и Аман Бакытжан.
Тынбаева завоевала серебро в категории до 48 килограммов, а Бакытжан занял второе место в весе до 60 килограммов.
В шаге от пьедестала остановились еще двое представителей Казахстана. Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) и Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг) завершили соревнования на пятых местах.
Таким образом, казахстанская команда увезла из Хорватии три награды, подтвердив свое присутствие среди призеров международного турнира.
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