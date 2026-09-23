Золотой дубль Луценко: казахстанский велогонщик стал шестикратным чемпионом Азиатских игр

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко завоевал вторую золотую медаль на XX летних Азиатских играх в японском Аичи-Нагое, оформив золотой дубль и доведя количество своих побед на Азиаде до шести.

Лидер национальной сборной Казахстана стал победителем мужской групповой гонки по велоспорту на шоссе. Дистанцию 160,5 км Луценко преодолел за 4 часа 13 минут 11 секунд.

Казахстанцы заняли сразу две верхние ступени пьедестала. Серебряную медаль завоевал Евгений Федоров, уступивший соотечественнику 1 минуту 58 секунд. Бронзовым призером стал представитель Японии Юхе Тодоме. Еще один казахстанский спортсмен Николя Винокуров финишировал седьмым.

Для Луценко это уже второе золото нынешних Азиатских игр. Ранее, 20 сентября, он выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом, показав результат 41 минута 24,05 секунды. Ближайшего соперника казахстанец опередил более чем на полторы минуты.

По итогам Азиады-2026 Луценко завоевал две золотые медали, а общее количество его побед на Азиатских играх достигло шести.

Для 33-летнего спортсмена нынешняя Азиада стала четвертой в карьере. Первое золото Луценко завоевал в 2014 году в Инчхоне, став чемпионом в индивидуальной гонке.

На Азиатских играх 2018 года в Джакарте казахстанец выиграл сразу две золотые медали — в индивидуальной и групповой гонках. В Ханчжоу-2022 Луценко вновь стал чемпионом в индивидуальной гонке, а в групповой гонке завоевал серебряную медаль.

Теперь коллекцию спортсмена пополнили еще два золота, завоеванные в Японии.

Особенно символичным стало его выступление в групповой гонке. Именно в этой дисциплине Луценко уже становился чемпионом Азиатских игр в 2018 году.

По итогам мужской групповой гонки сборная Казахстана завоевала две медали – золотую Алексея Луценко и серебряную Евгения Федорова.