Казахстанские спортсменки привезли из Загреба три медали международного рейтингового турнира. Юниорская сборная завершила соревнования с двумя золотыми наградами и одним серебром, не оставив страну без повода для гордости.

Победительницами в своих весовых категориях стали Нурай Амангельды (до 59 кг) и Балгерим Отеген (до 68 кг). Обе спортсменки поднялись на высшую ступень пьедестала.

Еще одну награду сборной принесла Сабина Туртулова. Она выступала в категории свыше 68 кг и завершила турнир с серебряной медалью.

Таким образом, в активе юниорской команды Казахстана по итогам международного старта в столице Хорватии — три награды, две из которых высшей пробы.