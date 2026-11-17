Золотой дубль на татами: юные казахстанки завоевали три медали по тхэквондо в Хорватии
17 Ноября 2026, 14:35
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17 Ноября 2026, 14:3517 Ноября 2026, 14:35
148Фото: НОК РК
Казахстанские спортсменки привезли из Загреба три медали международного рейтингового турнира. Юниорская сборная завершила соревнования с двумя золотыми наградами и одним серебром, не оставив страну без повода для гордости.
Победительницами в своих весовых категориях стали Нурай Амангельды (до 59 кг) и Балгерим Отеген (до 68 кг). Обе спортсменки поднялись на высшую ступень пьедестала.
Еще одну награду сборной принесла Сабина Туртулова. Она выступала в категории свыше 68 кг и завершила турнир с серебряной медалью.
Таким образом, в активе юниорской команды Казахстана по итогам международного старта в столице Хорватии — три награды, две из которых высшей пробы.
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