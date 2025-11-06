В Костанае разгорается скандал с застройкой центральной части города. Речь идет о так называемом "золотом квадрате" в границах улиц Гоголя-Каирбекова-Набережная и проспекта Аль-Фараби. Преимущества этого района в том, что он находится одновременно близко и к центру города, и к набережной реки, но при этом очень тихий и уютный. Здесь нет крупных транспортных развязок и массового скопления автомобилей. Сейчас в этом районе большинство частных домов, много зеленых насаждений и рекреационных зон. Но власти хотят пустить все под снос и застроить домами по 5-12 этажей. Горожане уверены, это приведет к большой нагрузке на коммунальные сети, включая электрические, которые и без того перегружены. Подробнее в материале корреспондента BAQ.kz.

10 гектаров под многоэтажки

План детальной планировки "золотого квадрата" был утвержден еще летом этого года. Как заверили в отделе архитектуры, строительства и градостроительства акимата Костаная он выдержан в строгом соответствии с генеральным планом, который подписали еще в 2020 году. План застройки разработало проектное ТОО "Инфоком-Азия". Согласно ПДП, участок площадью 10 гектаров застроят пяти, девяти и даже двенадцатиэтажками.

Больше всего жителей центра возмущает, что одна из многоэтажек строится с конца прошлого года и по мнению горожан, абсолютно незаконно. "Человейник", как называют его жильцы, возводится впритык к небольшому трехэтажному дому, расположенному по пр. Аль-Фараби, 19.

"На этом месте были коттеджи, которые снесли еще в прошлом году. Потом началось строительства 9-этажки. Так как стройка шла у нас под носом, мы поинтересовались у отдела архитектуры, насколько она законна. Выяснилось, что документов конкретно на строительство у застройщика нет", - сообщила старшая по дому 19 пр. Аль-Фараби Наталья Аверьянова.

Сам застройщик уже активно и рекламируют и продажу квартир в будущем доме. Более того, он является заказчиком плана детальной планировки "золотого квадрата" города.

Фото Аскар Кенжетаев

После проверки представителей управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области выяснилось, что у застройщика не было разрешения на реконструкцию. За это нарушение предпринимателя оштрафовали на 41 000 тенге и предписали остановить стройку. Однако, по словам жителей, стройка продолжилась.

Из-за большого резонанса костанайским чиновникам пришлось организовать специальный брифинг, чтобы разъяснить ситуацию.

"Действительно, Айткужинов обращался к нам за выдачей разрешения на оказание услуг по реконструкции объекта по ул. Каирбекова, 60. Но мы ему в таком разрешении отказали. И пояснили, что в его случае требуется разрешение на строительство, которое невозможно выдать без утвержденного плана детальной планировки", - пояснила руководитель отдела архитектуры, строительства и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.

По ее словам, в связи с этими нарушениями на данный момент строительство многоэтажки приостановлено до нового года. Если застройщик проигнорирует предписание, его ждет новая проверка.

Сейчас стройка на объекте выглядит застывшей: большой башенный кран не работает, а дом замер на уровне четвертого этажа. Хотя некоторые окна уже застеклили и часть балконов почти полностью готова.

Фото Аскар Кенжетаев

Как отметили в управлении государственного архитектурно-строительного контроля, Айткужинова за перечисленные нарушения привлекли к ответственности по трем статьям Административного Кодекса РК. В частности, за то, что предприниматель начал стройку без разработанной проектно-сметной документации, а также без прохождения авторского и технического надзоров. Также в управлении добавили, что предприниматель обязан, помимо ПСД, получить еще и архитектурно-планировочное задание на строительство.

Мы попытались взять комментарий у самого застройщика Алмата Айткужинова и обратились в его компанию "Алпамыс Групп". Нам сообщили, что он занят, и позже сам свяжется с журналистом. Кроме того, дать оценку этой ситуации никто не может. Пока застройщик так и не вышел на связь.

Фото Аскар Кенжетаев

Проектировщик спокоен

Если предпринимателю удастся привести в порядок все документы и получить разрешение на строительство, застройка "золотого квадрата" продолжится.

По словам руководителя компании-проектировщика этого района Медета Сулейменова, количество жителей после возведения многоэтажек вместо частного сектора, действительно прибавится.

"Примерно на 1200-1300 человек. Что касается машин, то во всех новых пятиэтажных и двенадцатиэтажных домах будут надземные и подземные парковки. Количество мест - от 80 до 350", - отмечает проектировщик.

По поводу нагрузки на коммунальные сети проектировщик тоже спокоен. По его словам, в этом районе предполагается строительство двух электрических подстанций и одной новой котельной.

О возведении каких двух подстанций в районе "золотого квадрата" идет речь не понятно. Ведь о том, что свободных мощностей в Костанае не хватает, энергетики говорят уже несколько лет. В городе работает всего две электрические подстанции, запас их мощностей давно исчерпан. Именно поэтому МРЭТ - главная электроснабжающая организация города давно перестала выдавать технические условия застройщикам на подключение к электроэнергии. Но, несмотря на это, новые здания продолжают возводить, особенно в центральной части города, запрет на точечную застройку которой сняли несколько лет назад. Из-за этого и начались все проблемы с нехваткой электроэнергии, отмечают в МРЭТ.

Фото Аскар Кенжетаев.

В компании сообщали, что Костанай нуждается как минимум в трех новых электрических подстанциях. Но пока что схема строительства разработана только на одну - в районе так называемого Наримановского рынка. Он расположен более, чем в одном километре от "золотого квадрата" и распространяются ли мощности этой подстанции так далеко - большой вопрос. Еще две подстанции запланировано построить по пр. Назарабаева и пр. Абая. Первая должна разгрузить сети новых микрорайонов Береке и Юбилейный, поэтому очевидно, что к центральной части города она не будет иметь никакого отношения.

Школа пока только в проекте

Городские власти продолжают настаивать: план детальной планировки так называемого "золотого квадрата" разрабатывается строго в соответствии с генеральным планом, а район давно определён под многоэтажную застройку.

Однако проблема с единственной школой в этом районе остаётся нерешённой. Чиновники ссылаются на строительство нового учебного заведения в районе бывшего Наримановского рынка — хотя стройка там до сих пор не началась. Именно ради этой школы год назад и был закрыт крупнейший вещевой рынок города.

Снос рынка оказался лишь первым шагом: для реализации проекта под изъятие попали ещё 38 земельных участков — по половине жилые дома и объекты бизнеса. Многие собственники по-прежнему не согласны продавать свои дома и магазины, тогда как участок площадью 24 гектара необходимо полностью расчистить уже в течение ближайших шести месяцев.

Только после этого, по планам акимата, в конце 2026 года начнётся строительство новой школы, которая должна обеспечить местами детей из центральной части города. Однако жители сомневаются: по их словам, даже этой школы не хватит, чтобы покрыть потребности района.

Кому выгодна застройка

Перспективы застройки "золотого квадрата" для жителей остаются туманными. Реальный интерес к проекту, похоже, проявляет лишь строительная компания — заказчик разработки плана детальной планировки. Причём, не дожидаясь его утверждения, застройщик уже приступил к строительству, допустив нарушения, что и вызвало общественный резонанс.

Причины такой спешки понятны: возводить дома в обжитом и благоустроенном районе с готовыми коммуникациями значительно дешевле, чем осваивать пустующие участки на окраине. А продажа квартир в центре города приносит куда большую прибыль.

Похоже, что при распределении земель под застройку власти в очередной раз руководствуются не интересами горожан, а выгодой инвесторов.