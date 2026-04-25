Золотой медалью пополнилась копилка Казахстана на чемпионате Азии по гребле

Сборная Казахстана успешно начала соревнования и по итогам первого дня завоевала 4 медали на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ в китайском городе Хэфэй, передает BAQ.kz.

Главную победу принесла Стелла Суханова. В заезде байдарок-одиночек на 1000 метров она показала лучший результат и финишировала первой, опередив соперниц из Китая и Узбекистана.

Кроме того, Артём Терещенко и Ольга Шмелёва стали серебряными призёрами в смешанных соревнованиях на байдарке-двойке на дистанции 500 метров. Казахстанский дуэт уступил хозяевам турнира всего 0,15 секунды.

Результаты финала:

Китай — 1:36,64 Казахстан — 1:36,79 Узбекистан — 1:38,13

Ещё две награды Казахстану принесли каноисты:

Мария Бровкова — 3-е место на дистанции 500 метров

Тимофей Емельянов и Владислав Руденко — 3-е место на 1000 метров

Отметим, что турнир имеет особое значение — спортсмены зарабатывают рейтинговые очки для квалификации на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.