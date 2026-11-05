Сакский курган в Алматы подарил археологам золотого медведя

Золотая фигурка медведя, человеческие останки и следы древнего ограбления – в Алматы археологи обнаружили необычный курган возрастом более двух тысяч лет. Особый интерес исследователей вызвала не только редкая находка, но и само захоронение: предварительно, здесь могли быть погребены сразу семь человек, что нетипично для курганов такого размера.

Раскопки провели в 2026 году на могильнике Карагайлы, расположенном в Наурызбайском районе. Археологические работы организовало Объединение музеев Алматы при поддержке городского акимата.

Исследованный курган достигает 25–26 метров в диаметре и около 2,5 метра в высоту. По предварительной датировке, он относится к IV–III векам до нашей эры — периоду сакской эпохи. Однако еще в древности захоронение подверглось разграблению. Об этом свидетельствует обнаруженная внутри трёхметровая грабительская воронка.

Несмотря на вмешательство грабителей, археологам удалось обнаружить несколько ценных свидетельств прошлого. Среди них — фрагменты сакской керамики и многочисленные человеческие останки. Предположительно, в кургане могли быть захоронены четыре взрослых человека и трое детей. Точное число погребённых еще предстоит установить.

Но главной находкой стала небольшая золотая фигурка в виде медведя. По мнению специалистов, она могла служить украшением головного убора. На золотом изделии обнаружены отверстия, через которые его, вероятно, пришивали к ткани.

«Скульптурная фигурка медведя уникальна для Казахстана. Подобных находок ранее не обнаруживали. Эта находка позволяет проследить культурные параллели на всём пространстве Евразии — от Причерноморья до Алтая», — отметила директор Объединения музеев города Алматы Ляззат Сагындыкова.

Золотые украшения подобного назначения уже встречались археологам. Например, на головном уборе знаменитого «Золотого человека» было обнаружено золотое навершие в виде архара. А в 2014 году на могильнике Кок-Кайнар нашли фигурку барса, также служившую элементом головного убора.

Однако необычным Карагайлы делает не только золотой артефакт. Количество человеческих останков вызывает у исследователей особый интерес.

«Особый интерес представляет необычно большое количество человеческих останков в одном кургане, поскольку подобные захоронения нетипичны для Казахстана. Как правило, курганы сопоставимого размера предназначались для захоронения одного-двух человек», — рассказал старший научный сотрудник Объединения музеев Алматы Марат Нурпеисов.

Исследования памятника продолжаются. Для уточнения числа погребённых и обстоятельств захоронения планируется провести дополнительные анализы с участием специалистов-антропологов.

Это не первая значимая находка, сделанная алматинскими музейщиками за последние годы. Самостоятельные археологические исследования Объединение музеев города Алматы ведёт с 2022 года, когда получило специальную лицензию на проведение раскопок.

В том же году в кургане на территории Алатауского района археологи обнаружили непотревоженное захоронение сакского воина, датируемое V–II веками до нашей эры. Среди находок были фрагменты меча с золотой инкрустацией, украшения в зверином стиле и серебряные изделия.

В 2024 году исследования другого кургана принесли фрагменты человеческих костей и бронзовые элементы. А в 2025-м специалисты обнаружили древний грабительский лаз, изучив его конструкцию и состояние памятника.

Работа не ограничивается раскопками. На территории археологического парка «Сакские курганы Боралдая» совместно с итальянскими и французскими специалистами проводились геофизические исследования. Современные методы позволили изучить подземную структуру древних памятников без необходимости их вскрытия.

После завершения исследований и научной обработки материалов наиболее ценные находки из Карагайлы планируют включить в экспозицию Музея Алматы.

Пока золотой медведь остаётся небольшим фрагментом большой исторической загадки. Но даже такая миниатюрная фигурка способна рассказать о представлениях, традициях и художественном мире людей, живших на территории современного Казахстана более двух тысяч лет назад.