У здания Конгресса США появилась необычная инсталляция: золотая статуя Дональда Трампа высотой почти 4 метра, держащего в руке символ биткоина, передает BAQ.KZ. со ссылкой на ABC News 7.

Инсталляция была установлена утром в среду, аккурат перед объявлением Федеральной резервной системой решения по ключевой процентной ставке.

В 14:00 по местному времени ФРС сообщила о снижении ставки на 0,25 процентного пункта — с 4,3% до 4,1%. Это первое снижение с декабря 2024 года. В прошлом году регулятор уже трижды снижал ставку из-за признаков замедления роста занятости и увеличения уровня безработицы.

Также ФРС обозначила планы на ещё два снижения ставок до конца 2025 года, однако в 2026 году ожидается лишь одно снижение, что может разочаровать Уолл-стрит, где надеялись на пять таких шагов.

Инсталляция с Трампом и биткоином — временная, она простоит на 3-й улице с 9:00 до 16:00, и была профинансирована коллективом инвесторов в криптовалюту. По словам организаторов, цель проекта — вызвать общественную дискуссию о будущем цифровых валют, денежно-кредитной политики и роли государства в финансовой системе.

"Эта скульптура — не просто арт-объект, она символизирует пересечение современной политики и финансовых инноваций", — заявил Хишем Загду́ди, представитель группы инвесторов, финансировавших проект. "Мы надеемся, что это станет поводом для размышлений о растущем влиянии криптовалют в эпоху перемен".