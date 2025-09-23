Аким Астаны Женис Касымбек встретился с казахстанскими спортсменами — победителями чемпионата мира по боксу 2025 года в Ливерпуле (Великобритания) и вручил каждому по 30 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Среди награждённых — двукратный чемпион мира Санжар Ташкенбай, который впервые стал чемпионом в 2023 году в категории до 48 кг, а спустя два года повторил успех в весе до 50 кг, и Айбек Оралбай, завоевавший первую в истории Казахстана золотую медаль в супертяжёлом весе на чемпионате мира.

Всего Казахстан в Ливерпуле занял первое место в медальном зачёте, завоевав 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Аким подчеркнул значимость побед спортсменов для страны и отметил вклад их тренеров в достижение высоких результатов.

"Столица всегда поддерживает спорт и создаёт условия для развития талантливых спортсменов. Ваши победы — пример силы духа, дисциплины и упорного труда", — сказал Женис Касымбек.

В рамках развития бокса в Астане действует Центр развития бокса, а в 2025 году введён в эксплуатацию Спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова.

Премия в размере 30 млн тенге каждому чемпиону стала дополнительной мотивацией для спортсменов и признанием заслуг на международной арене.