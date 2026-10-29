Казино в сети, миллиарды в банках: АФМ раскрыло схему на 188 млрд теңге

Более 188 млрд теңге прошло через электронные терминалы, обслуживавшие незаконные интернет-казино в Казахстане. Деньги игроков проводили под видом законной деятельности, а часть средств переводили в криптовалюту. В схеме, по данным следствия, участвовали даже представители банковского сектора, сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

За громкими названиями Nomadgames и Sultangames скрывалась разветвленная система приема платежей. Работали и зеркальные сайты, через которые продолжалась деятельность интернет-казино.

Для расчетов задействовали платежные организации, банковский эквайринг, POS-терминалы, интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.

Казино прятали за обычными платежами

По материалам расследования, представители банковского сектора помогали подключать платежную инфраструктуру. Договоры заключались без обязательной проверки, а интернет-терминалам присваивали соответствующие MCC-коды.

Эти коды позволяют определять категорию деятельности, к которой относится платеж.

В результате деньги, поступавшие от игроков незаконных казино, проводились под видом операций законного букмекерского и другого бизнеса.

Схема позволяла скрывать фактическое назначение платежей. Через электронные терминалы прошло свыше 188 млрд теңге.

10 миллиардов по фиктивному договору

На одних терминалах история не закончилась.

Для легализации преступных доходов, по данным АФМ, задействовали подконтрольное товарищество с ограниченной ответственностью.

На счета компании по фиктивному договору поступило 10 млрд теңге.

Затем средства конвертировали в криптовалюту и направляли на кошельки подозреваемых.

Следствие установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT. Эта криптовалюта привязана по стоимости к американскому доллару.

Квартиры, машины и семеро подозреваемых

С санкции суда арестовали три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и денежные средства на банковских счетах. В сообщении АФМ указана сумма 1,4 млрд теңге.

В отношении двух подозреваемых избрали содержание под стражей. Еще трое находятся под залогом, двое дали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Столичный департамент АФМ завершил расследование. Уголовное дело направлено в суд.