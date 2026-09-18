Зоозащитники потребовали ответа от Норвегии за убийство 418 китов

В Норвегии завершился очередной китобойный сезон. За это время в стране добыли 418 китов. Немецкая зоозащитная организация Pro Wildlife призвала власти Норвегии прекратить промысел и привлечь страну к ответственности. Об итогах сезона сообщило Управление рыболовства Норвегии, передает немецкое информационное агентство dpa.

Власти Норвегии установили квоту на добычу 1641 кита. Однако китобои смогли добыть лишь 418 животных. В норвежских водах ведется промысел северного малого полосатика, или острорылого кита. Эти животные могут достигать 10 метров в длину. Немецкая организация Pro Wildlife подвергла критике норвежские власти и потребовала прекратить китобойный промысел.

По данным зоозащитников, Норвегия остается крупнейшей страной по масштабам китобойного промысла. В организации утверждают, что за последние 40 лет страна добыла почти вдвое больше китов, чем Исландия и Япония вместе взятые.

Ни одна страна не убивает столько китов, как Норвегия, и вряд ли кому-то это сходит с рук так легко. Пришло время привлечь Норвегию к ответственности за ее китобойный промысел, — заявили представители Pro Wildlife.

Норвегия с 1982 года не связана международным мораторием на коммерческий вылов китов. В стране китобойный промысел официально объясняют установленными квотами, хозяйственным значением отрасли и культурной традицией.