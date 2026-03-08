Зрелищное дрон-шоу в поддержку новой Конституции показали астанчанам
На сцене выступили известные казахстанские исполнители.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане в канун Международного женского дня на территории международного выставочного центра EXPO прошел праздничный live-концерт в формате Open Air в поддержку новой Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Как сообщает городской филиал Общенациональной коалиции «За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!», мероприятие собрало жителей и гостей столицы и стало одной из праздничных площадок.
На сцене выступили известные казахстанские исполнители — Алишер Каримов, Кайрат Баекенов, Ернар Амандык, Bayansulu, Мади Кадыров, а также группы Zaman и «Жошы».
Артисты поздравили женщин с Международным женским днем и подарили зрителям праздничное настроение.
Завершением вечера стало зрелищное дрон-шоу. В ночном небе дроны золотыми и голубыми огнями выстроили контур карты Казахстана с надписью «ҚАЗАҚСТАН» в центре.
Затем появилась надпись «Референдум» и дата его проведения - 15 наурыз / марта.
Финальным элементом шоу стал шанырак — один из ключевых национальных символов Казахстана — с синей галочкой внизу, символизирующей ответственное решение и единство страны.
Самое читаемое
- Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны
- Казахстанские учёные создали устройство для выработки энергии из вибраций
- Иранский дрон нанес удар по элитному небоскребу в Дубае
- Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за осуждение атаки на аэропорт Нахчывана
- Суд США не позволил администрации Трампа лишить защиты 350 тысяч гаитян