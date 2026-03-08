В Астане в канун Международного женского дня на территории международного выставочного центра EXPO прошел праздничный live-концерт в формате Open Air в поддержку новой Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Как сообщает городской филиал Общенациональной коалиции «За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!», мероприятие собрало жителей и гостей столицы и стало одной из праздничных площадок.

На сцене выступили известные казахстанские исполнители — Алишер Каримов, Кайрат Баекенов, Ернар Амандык, Bayansulu, Мади Кадыров, а также группы Zaman и «Жошы».

Артисты поздравили женщин с Международным женским днем и подарили зрителям праздничное настроение.

Завершением вечера стало зрелищное дрон-шоу. В ночном небе дроны золотыми и голубыми огнями выстроили контур карты Казахстана с надписью «ҚАЗАҚСТАН» в центре.

Затем появилась надпись «Референдум» и дата его проведения - 15 наурыз / марта.

Финальным элементом шоу стал шанырак — один из ключевых национальных символов Казахстана — с синей галочкой внизу, символизирующей ответственное решение и единство страны.