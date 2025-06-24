Астана стала центром зрелищного праздника: в честь Дня казахстанской полиции над городом развернулось масштабное дрон-шоу, которое собрало десятки тысяч зрителей, передает BAQ.KZ. В течение 20 минут 550 дронов рисовали в небе яркие фигуры, символизирующие закон, порядок и безопасность - от щита правосудия до силуэта полицейского и абстрактных узоров, отражающих идеи справедливости и защиты.

Как сообщает официальный сайт акимата, световое представление стало ключевым событием праздничной программы и частью общегородской инициативы "Закон и Порядок".

Эта кампания охватывает целый спектр мероприятий - от встреч с жителями до профилактических лекций, направленных на повышение правовой грамотности и укрепление доверия к институтам правопорядка.

Организаторы отмечают, что дрон-шоу не только удивило техническим исполнением, но и стало символичным напоминанием о важности соблюдения закона и ценностей гражданской ответственности. По словам астанчан, это одно из самых впечатляющих городских событий последних месяцев, объединившее в себе технологии, искусство и глубокий социальный посыл.