После масштабного концерта Backstreet Boys на "Астана Арене" зрители удивили организаторов ответственным поступком — вместе с волонтёрами они взялись за уборку трибун, передает BAQ.KZ.

Фанаты спускались с мест, собирали пластиковые бутылки, бумагу и другой мусор, оставшийся после шоу. К акции присоединился и экоперсонаж Тазабек — в своём узнаваемом костюме он помогал участникам и создавал позитивную атмосферу, превратив уборку в весёлое завершение вечера.

Организаторы отметили, что концерт плавно перерос в акцию заботы о чистоте и стал примером культуры для горожан.