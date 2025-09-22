Зрители концерта Backstreet Boys в Астане помогли убрать стадион
Фанаты собрали пластиковые бутылки, бумагу и другой мусор, оставшийся после шоу.
Сегодня, 07:15
218Фото: акимат Астаны
После масштабного концерта Backstreet Boys на "Астана Арене" зрители удивили организаторов ответственным поступком — вместе с волонтёрами они взялись за уборку трибун, передает BAQ.KZ.
Фанаты спускались с мест, собирали пластиковые бутылки, бумагу и другой мусор, оставшийся после шоу. К акции присоединился и экоперсонаж Тазабек — в своём узнаваемом костюме он помогал участникам и создавал позитивную атмосферу, превратив уборку в весёлое завершение вечера.
Организаторы отметили, что концерт плавно перерос в акцию заботы о чистоте и стал примером культуры для горожан.
