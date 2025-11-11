Экс-советник Президента и бывший министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия Сулейменова назначена Послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, передает BAQ.KZ.

Зульфия Булатовна Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года в Актобе. Окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "Международные отношения" (бакалавриат и магистратура), а также получила степень PhD в Национальном институте политических исследований Японии по программе "Безопасность и международные исследования".

В 2019 году она вошла в Президентский молодежный кадровый резерв.

За годы карьеры занимала ответственные должности в государственных и международных структурах: