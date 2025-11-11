  • 11 Ноября, 11:03

Зульфия Сулейменова назначена послом по особым поручениям МИД РК

Сегодня, 09:42
Акорда Сегодня, 09:42
Сегодня, 09:42
Фото: Акорда

Экс-советник Президента и бывший министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия Сулейменова назначена Послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, передает BAQ.KZ.

Зульфия Булатовна Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года в Актобе. Окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "Международные отношения" (бакалавриат и магистратура), а также получила степень PhD в Национальном институте политических исследований Японии по программе "Безопасность и международные исследования".

В 2019 году она вошла в Президентский молодежный кадровый резерв.

За годы карьеры занимала ответственные должности в государственных и международных структурах:

  • заместитель директора Департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК;

  • консультант Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), а также офисов ПРООН в Казахстане и Туркменистане;

  • научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК;

  • вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов (март 2022 – январь 2023);

  • министр экологии и природных ресурсов (январь – сентябрь 2023);

  • советник Президента – специальный представитель главы государства по международному экологическому сотрудничеству (сентябрь 2023 – сентябрь 2025).

