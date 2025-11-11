Зульфия Сулейменова назначена послом по особым поручениям МИД РК
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Экс-советник Президента и бывший министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия Сулейменова назначена Послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, передает BAQ.KZ.
Зульфия Булатовна Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года в Актобе. Окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "Международные отношения" (бакалавриат и магистратура), а также получила степень PhD в Национальном институте политических исследований Японии по программе "Безопасность и международные исследования".
В 2019 году она вошла в Президентский молодежный кадровый резерв.
За годы карьеры занимала ответственные должности в государственных и международных структурах:
-
заместитель директора Департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК;
-
консультант Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), а также офисов ПРООН в Казахстане и Туркменистане;
-
научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК;
-
вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов (март 2022 – январь 2023);
-
министр экологии и природных ресурсов (январь – сентябрь 2023);
-
советник Президента – специальный представитель главы государства по международному экологическому сотрудничеству (сентябрь 2023 – сентябрь 2025).
Самое читаемое
- Пенсия по новым правилам: что нужно знать каждому казахстанцу
- Пенсионные для выплаты ипотеки: важное разъяснение от Минпрома
- Казахстанцам могут разрешить направлять пенсионные выплаты на погашение ипотеки
- Детей из сгоревшего детского дома "Перзент" временно разместили в санатории
- В Алматы усиливают поддержку семей: тысячи горожан уже получили адресную помощь